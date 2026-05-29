El Cabildo de Gran Canaria creará un nuevo centro cultural

El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprueba crear un centro cultural anexo al edificio de la propia institución que comenzará a construirse a finales de año

El pleno del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, ha aprobado este viernes el gasto plurianual de 8.820.279 euros que permitirá poder licitar en breve las obras para concluir el edificio cultural anexo a la Casa Palacio de Bravo Murillo. El Servicio de Arquitectura iniciará ahora la tramitación administrativa para sacar a concurso el contrato de obras durante el verano, con la previsión de comenzar los trabajos a finales de 2026.

El nuevo edificio contará con nuevas salas de exposiciones, un salón de actos icónico y estará abierto a la ciudadanía.

El Pleno aprueba destinar 8,8 millones de euros para iniciar a finales de año la obra del Edificio Cultural del Cabildo

En el edificio inacabado junto al Cabildo

Con estas obras con las que se quiere ejecutar el proyecto que dejó planeado el arquitecto Alejandro de la Sota se prevé crear un nuevo centro cultural de referencia en la capital grancanaria en el edificio inacabado junto a la sede institucional del Cabildo. Para ello, el Servicio de Arquitectura ha presupuestado 8.530.578 euros repartidos en tres anualidades para las obras, y otros 289.701 euros para la dirección facultativa de la misma.

“Se trata de un edificio que tiene posibilidades de convertirse en un hito, no solo para uso administrativo porque ya hay dos plantas que están habilitadas para ello, sino que además se convierte en un hito desde el punto de vista arquitectónico y de oferta cultural futura para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y para toda la isla de Gran Canaria en pleno centro de la ciudad”, explicó Augusto Hidalgo durante el Pleno. “Abriremos un espacio que para la mayoría de los ciudadanos que pasan por Bravo Murillo o por Buenos Aires es un espacio desconocido porque parece que no existiera incluso. Incluso muchos trabajadores de esta casa no son conscientes de la existencia de ese espacio que está aquí al lado”, explicó.

Listo en 24 meses

Las obras seguirán las indicaciones diseñadas por el estudio Código Arquitectura SLP, que ganó el concurso de ideas para terminar esta infraestructura, y tendrán un plazo estimado de ejecución de 24 meses. Estos trabajos permitirán completar los espacios más emblemáticos del inmueble, entre ellos el singular salón de plenos con forma de huevo o cerebro proyectado por De la Sota, cuya estructura metálica ocupa el centro del edificio que no es visitable aún.

Con esta nueva aprobación se siguen dando pasos para la terminación del Edificio Cultural ideado por Alejandro de la Sota dentro de su proyecto global para la restauración y rehabilitación de la Casa Palacio que fue diseñado en 1993. Estas obras comenzaron en 2005 y se dieron por finalizadas en 2011 sin que se abordase la conclusión del edificio cultural, que se quedó a medias.

Uso actual

El Edificio Cultural está conformado por una planta semisótano bajo rasante y siete plantas sobre rasante.

En este edificio se han puesto ya en uso, a principios de 2023, las plantas tercera y cuarta, encontrándose en proceso actualmente el acondicionamiento del área de la Cafetería prevista en la planta baja. Con la redacción del proyecto para el acondicionamiento del Salón de Plenos y salas de exposiciones, se pretende abordar la finalización de los espacios más complejos del edificio y terminar de acondicionar por fin la totalidad del conjunto de la Casa Palacio insular.