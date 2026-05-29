El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, asegura que afrontan el partido contra el Deportivo con «ilusión»

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha enviado un mensaje de «ilusión» para el partido del domingo ante el Deportivo en el estadio Riazor, donde su equipo se jugará la clasificación para las eliminatorias de ascenso a Primera División, con la «suerte» de depender de sí mismo ante un rival que ya logró ese objetivo, de forma directa, hace una semana.

El técnico ovetense está «convencido» de que su equipo hará «un gran partido», en el que se juegan «mucho», y cree que eso «se debe notar» en el terreno de juego frente a un adversario que saldrá a competir, a pesar de que apenas ha preparado el partido con tres entrenamientos debido a las celebraciones de esta semana por el éxito conseguido.

«Ellos van a competir, no tengo ninguna duda, pero nosotros nos jugamos muchísimas cosas, nos jugamos la vida, y eso se tiene que notar en el terreno de juego, lo debemos hacer notar desde el primer duelo», ha enfatizado.

El vocablo ilusión ha sido el más repetido por el entrenador asturiano en la conferencia de prensa de este viernes, en la que ha subrayado que su equipo se ha ganado la posibilidad de poder jugar «cuatro partidos más», dando por hecho así que podría llegar hasta la final de los ‘play-off’.

Luis García entiende que no lograr la clasificación y cerrar el curso en el encuentro del domingo en Riazor no supondría un «fracaso», como expuso el capitán Kirian Rodríguez el día anterior, sino que generaría «frustración», pero prefiere ver la botella media llena y agarrarse a la opción de prolongar la temporada.

Sumar tres puntos

Ha asegurado, además, que han analizado las diferentes combinaciones de empates que se pueden dar al final de la última jornada, según los resultados que obtengan sus rivales, pero solo ha visualizado la opción de sumar los tres puntos en Riazor.

«Solo me planteo ganar y estoy seguro de que muchos equipos se cambiaban por nosotros, porque dependemos de nosotros y eso es oro, lo más importante», ha recalcado.

Además, se ha mostrado especialmente motivado por el hecho de afrontar por vez primera desde las eliminatorias de ascenso desde el banquillo.

«¿Por qué tenemos que mirarlo siempre desde el lado negativo? Lo tenemos en nuestra mano y vamos a apurar todas nuestras opciones. Tengo muchas ganas de vivir un ‘play-off‘, a mí me va la marcha, me gustan estas cosas», finalizó el entrenador del equipo amarillo.