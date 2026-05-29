Un accidente de coche destapa 4 delitos

La Guardia Civil detectó que uno de los implicados en el accidente dio una identificación falsa y no tenía carné, el coche era robado y le habían cambiado la matrícula

Coches incautados por la Guardia Civil con matrículas falsas

El conductor implicado en un accidente de tráfico facilitó la identidad de un tercero para eludir su identificación policial, al carecer de permiso de conducir por resolución judicial, además utilizaba un vehículo que portaba placas de matrícula correspondientes a otro turismo de la misma marca y modelo.

La investigación les llevó hasta otros dos vehículos con las mismas matrículas y que resultaron ser robados, y hasta la persona que falsificó las placas.

Todo esto lo destapó la Guardia Civil tras intervenir en un accidente de tráfico en el que no hubo heridos. Se investiga si hay alguna empresa de expedición de estas placas implicada.

El inicio de la investigación

La investigación se inició el pasado mes de marzo de 2026, tras la intervención de efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas en un siniestro vial entre dos turismos con el resultado de daños materiales. Tras la confección de las correspondientes diligencias, se detectó una posible irregularidad en la matrícula del vehículo, motivo por el cual se solicitó la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas, para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de la investigación realizada por el GIAT, se pudo constatar que tanto la identidad facilitada por el conductor a los agentes actuantes como la placa de matrícula utilizada eran falsas. Asimismo, se tuvo conocimiento de una denuncia formulada ante la Policía Nacional de Valencia por la titular legítima del vehículo asociado a la matrícula, quien manifestó que ni ella ni su turismo habían estado nunca en Canarias.

Las actuaciones permitieron determinar la verdadera identidad del conductor, quien presuntamente habría facilitado los datos completos de un tercero con la finalidad de eludir su correcta identificación policial, al constarle la pérdida de vigencia de su permiso de conducir y una privación judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Utilizaron la matrícula en más coches robados

En el curso de la investigación, localizaron en el sur de la isla dos vehículos turismos de igual marca, modelo y color, portando la misma placa de matrícula coincidente con la investigada. Ambos turismos estaban expuestos para su venta, y se habían sustraído del interior de una nave.

La investigación permitió identificar a la persona que manifestaba ser el actual propietario de los vehículos, quien refirió haberlos adquirido en un “lote” por un determinado importe, sin poder acreditar documentalmente la adquisición de los mismos.

Asimismo, las averiguaciones efectuadas condujeron a la identificación de una persona presuntamente vinculada con la obtención, expedición y posterior instalación de las placas de matrícula dobladas que portaban los vehículos intervenidos.

Cómplices

Los agentes econtraron también indicios de que el conductor investigado, su acompañante y la persona cuya identidad se suplantó se conocían previamente y mantenían relación de amistad.

Además, esta última persona habría tenido conocimiento, en fechas posteriores al siniestro vial, de la presunta utilización de su identidad. Sin embargo, omitió este datos en su manifestación inicial como testigo/perjudicado ante la Guardia Civil, dificultando conscientemente la correcta identificación del autor material de los hechos.

Finalizadas las actuaciones policiales, se informó a los investigados y detenidos de sus derechos y citados para su comparecencia ante la Autoridad Judicial.

Los delitos

Se remitieron las consecuencias penales de las diligencias instruidas el día 12 de mayo en el Juzgado de Guardia de Telde (Las Palmas).

Se enfrentan ahora a las posibles consecuencias de cuatro delitos: delito de falsedad en documento oficial, de usurpación de estado civil, de robo de vehículos a motor y de encubrimiento.