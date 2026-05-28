Distintas autoridades rinden homenaje a los agentes autonómicos en el municipio grancanario de Agüimes

El Gobierno regional conmemoró la fiesta institucional de este cuerpo de seguridad con una ceremonia emotiva y de marcado carácter reivindicativo. Por este motivo, los representantes públicos destacaron el despliegue diario que realizan los efectivos policiales en las ocho islas del archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente autonómico resaltó la importancia de la Policía Canaria a la hora de preservar la seguridad de toda la ciudadanía en las islas. Asimismo, el líder del Ejecutivo canario aplaudió la profesionalidad y el constante trabajo humanitario que demuestran los agentes en sus intervenciones diarias.

Por otra parte, Clavijo recordó que ser policía implica asumir una responsabilidad enorme con la sociedad civil para dar tranquilidad a miles de personas. De esta manera, el dirigente valoró el compromiso individual de los funcionarios para proteger, ayudar y acompañar a los canarios que lo necesitan.

En esta misma línea se pronunció el jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Antonio Almenara, quien agradeció el esfuerzo diario de la plantilla. En consecuencia, Almenara tildó este sacrificio silencioso como un elemento esencial para garantizar la libertad y la convivencia pacífica en nuestra tierra.

Reivindicación de financiación estatal

Mientras tanto, el Ejecutivo insular ya planifica el futuro a medio plazo de esta institución de seguridad con la vista puesta en Madrid. Por este motivo, la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció que iniciarán en breve la reclamación de una financiación justa y estable.

La consejera explicó que ya han incorporado esta demanda histórica al texto del Decreto de Canarias para dotarla de un respaldo legal sólido. Además, la dirigente argumentó que el Gobierno de España ya financia de forma habitual al resto de las policías autonómicas del país.

Por consiguiente, la representante canaria exigió igualdad de trato respecto a otras comunidades autónomas para consolidar el crecimiento presupuestario de la plantilla regional. La Consejería de Seguridad considera prioritario que el Estado asuma el coste económico que genera un servicio tan esencial en el archipiélago.

Entrega de distinciones institucionales

Durante la celebración del acto institucional, los organizadores entregaron varios galardones y condecoraciones a distintas personalidades de los ámbitos social y judicial. Estos premios visibilizan la colaboración estrecha de diversos profesionales con los cuerpos de seguridad del Estado en las islas.

Por ejemplo, la organización premió de forma directa a la actual directora del Centro Nacional de Desaparecidos por su labor de coordinación. Del mismo modo, el fiscal de delitos informáticos de Las Palmas recibió un reconocimiento público por su lucha contra la delincuencia digital.

Finalmente, el público asistente aplaudió la entrega de estos méritos individuales que ponen el broche de oro a la jornada de la policía. Los galardonados agradecieron el detalle institucional y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en favor del bienestar de toda la comunidad canaria.