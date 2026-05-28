El barco ‘Astral’ transporta material médico y paneles solares para un hospital infantil de La Habana y hará su próxima escala en Lanzarote

El motovelero ‘Astral’ de la ONG Open Arms hace escala en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La tripulación prepara la travesía que llevará ayuda humanitaria vital directamente hasta el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Esta iniciativa civil busca aliviar la situación del centro médico y visibilizar los efectos del embargo internacional sobre la población cubana.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La campaña ‘Rumbo a Cuba’ denuncia de forma activa el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone al país caribeño. Por este motivo, la embarcación transporta una carga importante de alimentos y suministros básicos para la isla.

Además, los activistas trasladan diversos paneles fotovoltaicos en el barco. Estos equipos garantizarán la autosuficiencia energética del centro hospitalario infantil ante los continuos apagones.

La tripulación ultima los preparativos logísticos en la capital grancanaria antes de cruzar el océano Atlántico. El barco zarpará la próxima semana hacia Lanzarote para realizar una última escala técnica.

Un llamamiento a los gobiernos

El fundador y director de Open Arms, Óscar Camps, destaca la enorme respuesta social que ha recibido esta campaña de recogida. El proyecto nació como una iniciativa sencilla y popular pero ha movilizado a una gran parte de la ciudadanía.

“Lo que era una iniciativa sencilla y popular se ha convertido en un proyecto que encauza muchísima solidaridad», afirma Camps con orgullo.

Asimismo, el activista lanza una pregunta directa y crítica a las instituciones públicas internacionales. Camps cuestiona el papel de las administraciones porque los ciudadanos demuestran una capacidad de acción superior a la de los propios gobiernos.