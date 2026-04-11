La expedición en flotilla busca llevar ayuda humanitaria a Gaza y presionar a los gobiernos ante el conflicto

Una flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza. Europa Press

Una flotilla compuesta por unas 70 embarcaciones y más de un millar de participantes ultima en Barcelona los preparativos para zarpar este domingo con destino a Gaza.

La iniciativa, denominada Global Sumud Flotilla, pretende llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto en el foco internacional.

El portavoz de la organización, Saif Abukeshek, explicó en rueda de prensa que se trata de una acción impulsada por “barcos civiles” con el objetivo de presionar a los gobiernos para que actúen ante la situación en la región.

Participantes de 70 países

La expedición reúne a participantes de unos 70 países y cuenta también con presencia de activistas españoles.

La salida está prevista al mediodía desde el Port Vell de Barcelona. Desde la organización señalan que, tras experiencias anteriores sin éxito en romper el bloqueo, esta nueva flotilla busca aumentar la presión internacional y la sensibilización social en torno al conflicto.