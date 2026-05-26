Las temperaturas alcanzan su pico este martes en la provincia oriental y bajarán de forma gradual a partir del miércoles

Canarias registró este martes un día de intenso calor por el primer episodio de altas temperaturas del año. La provincia oriental sufrió la peor parte del fenómeno meteorológico. Fuerteventura lideró los termómetros del archipiélago tras alcanzar una marca máxima de 36 grados.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El calor afecta de forma directa a la rutina diaria de los ciudadanos en todas las islas. Los termómetros muestran valores inusuales para esta época del año y provocan situaciones de incomodidad generalizada. Por esta razón, la población busca alternativas para refrescarse y protegerse de las radiaciones solares de estos días.

Tiscamanita y San Bartolomé lideran los termómetros

La localidad de Tiscamanita, en Fuerteventura, superó los 36 grados durante la tarde de este martes. Asimismo, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, siguió de cerca este registro con 35 grados. Por consiguiente, la provincia oriental concentró los valores más altos de toda la comunidad autónoma.

En consonancia con estos datos, los vecinos califican la jornada como un día de calor horrible y una auténtica calufa. De igual modo, muchas personas afirman en las calles que resulta imposible permanecer bajo el sol en estas condiciones.

A pesar del malestar general, algunos ciudadanos prefieren ver el lado positivo de este tiempo veraniego. Por un lado, los bañistas disfrutan de jornadas estupendas en las diferentes playas de las islas. Por otro lado, muchas personas aprovechan la oportunidad para pasear por el litoral y conseguir un buen bronceado.

Riesgos laborales y problemas de salud por el estrés térmico

La jornada resulta especialmente complicada para aquellas personas que padecen algún tipo de afección respiratoria crónica. Por ejemplo, los ciudadanos asmáticos manifiestan que llevan este ambiente de forma negativa debido a la pesadez del aire. Por ello, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los grupos de riesgo.

Además, el entorno laboral sufre las consecuencias de este estrés térmico de forma directa en las horas centrales. Los empleados que trabajan al aire libre soportan sudores constantes y un evidente malestar en el cuerpo. Por esta causa, el contraste de temperaturas eleva el peligro para la salud de los operarios.

En relación con este peligro, los sindicatos recuerdan la necesidad de proteger la seguridad de los trabajadores. Esther Ortega, secretaria insular de CCOO en Gran Canaria, advierte sobre la gravedad de los golpes de calor. De hecho, varias personas fallecieron el año pasado en sus puestos de trabajo por este motivo.

Alivio térmico a partir del miércoles

La situación meteorológica verá un descenso gradual de las temperaturas máximas a partir de este miércoles. Por consiguiente, el ambiente recuperará la normalidad de forma paulatina en las siete islas. Esta bajada del termómetro dará un respiro a los ciudadanos tras el sofocante pico alcanzado este martes.