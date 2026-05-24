La previsión indica que las altas temperaturas se prolongarán durante la próxima semana, por lo que la Dirección General de Emergencias monitorizará permanentemente su evolución

El Gobierno de Canarias ha pedido a la población que tome las precauciones necesarias ante la subida de las temperaturas prevista desde este domingo para minimizar los riesgos para la salud relacionados con el calor, y evitar situaciones que puedan contribuir a que se declare un incendio forestal.

Ante estas condiciones meteorológicas, y por primera vez en 2026, la Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08:00 horas de este domingo, y la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago desde las 11:00 horas del mismo día.

Agencia Estatal de Meteorología

Estas decisiones se han tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Se trata de un episodio de calor con temperaturas que, en Fuerteventura y Lanzarote, podrán alcanzar e incluso superar puntualmente los 37ºC, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Incendio forestal

Además, en lo referido al riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife, se añade que la humedad relativa será baja, manteniéndose por debajo de 30%, y se esperan vientos del sur al suroeste en zonas altas, que serán cálidos y secos.

La previsión indica que las altas temperaturas se prolongarán durante la próxima semana, por lo que la Dirección General de Emergencias monitorizará permanentemente su evolución y en caso necesario adoptará nuevas medidas.

Ante las altas temperaturas de los próximos días, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior.

Zonas arboladas

Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.

Asimismo se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso y si se toma medicación, se debe consultar con el médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.

Por otra parte, para evitar que se declare un incendio forestal, es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas.

Por tanto, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

En este sentido, nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.

Si se observa humo o fuego en el monte, es necesario llamar inmediatamente al 112, ya que el tiempo de reacción es clave para evitar que un incendio se propague sin control.