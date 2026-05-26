Este martes será la jornada más intensa de este episodio de calor que afronta Canarias, con máximas que pueden superar los 30 grados incluso en La Palma y El Hierro

Continúa el calor en las islas. Gran Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

El calor continúa instalado en Canarias y este martes se espera la jornada más intensa de este episodio de altas temperaturas. Los termómetros podrán alcanzar e incluso superar los 34 grados en las islas orientales, mientras que en las occidentales se prevén máximas por encima de los 30 grados, especialmente en La Palma y El Hierro, donde no se habían registrado valores tan elevados durante los últimos días.

A pesar del ambiente plenamente veraniego, el cielo presenta nubes altas repartidas de manera desigual por todo el archipiélago. Además, persiste una capa de nubosidad baja situada por debajo de los 400 metros de altitud. Esta nubosidad afecta principalmente a zonas del oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como a distintos puntos del norte y la vertiente este de La Palma y al norte de otras islas.

En cuanto al viento, la situación será de relativa calma. Predominará el viento flojo de componente norte en costas, con dirección variable en medianías y vientos moderados del oeste y suroeste en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Respecto al estado del mar, el mayor oleaje se concentrará en las costas del norte de La Palma y Tenerife, donde las olas podrían alcanzar hasta metro y medio de altura. En el resto del litoral, el oleaje no superará el metro. No obstante, se recomienda precaución en algunas playas del sur de La Gomera, El Hierro y Tenerife debido a la presencia de mar de fondo del sur y suroeste, una situación poco habitual que puede alterar las corrientes y el arrastre en la costa.

Descenso de temperaturas

A partir de este miércoles comenzará un descenso progresivo de las temperaturas, con bajadas que podrían situarse entre los 6 y 8 grados en algunas zonas. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo cálido y agradable durante el resto de la semana.

La pasada madrugada ya dejó noches muy difíciles para descansar en algunos puntos del archipiélago, con temperaturas cercanas a los 30 grados durante la noche, reflejo de un episodio de calor que, aunque perderá intensidad, mantendrá el sabor plenamente veraniego en Canarias.

Radiación ultravioleta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que, según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología, y los indicadores establecidos por este Plan, actualmente el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias se mantiene entre “muy alto” y “extremadamente alto”.

Las zonas con riesgo extremo en Canarias son: La isla de El Hierro, la isla de La Palma con excepción de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, La Gomera con excepción de San Sebastián y Hermigua, Gran Canarias con excepción de Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás, y los municipios de Antigua y Betancuria de Fuerteventura y Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide en Tenerife. El resto de municipios de Canarias continúan en riesgo muy alto por radiación UV.