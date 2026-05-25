Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 25 de mayo

Este martes tendremos cielos con nubes de tipo medio y alto y bajo ellas habrá nubosidad de tipo bajo en costas del norte de las islas a primeras y últimas horas del día e intervalos en las vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote durante las primeras horas de la tarde.

Imagen RTVC

Calima ligera en las islas orientales y en Tenerife. Las temperaturas mínimas subirán en las islas montañosas sobre todo en las medianías. Las máximas ascenderán, y será más notable en vertientes sur y oeste de las islas orientales y de Tenerife.

Se superarán los 34ºC en el interior de Fuerteventura y Lanzarote y en vertientes sur y oeste de Gran Canaria sin descartar que se puedan alcanzar en puntos del sur de Tenerife y de La Gomera. Es probable que se alcancen y superen los 30ºC en medianías del norte de Gran Canaria y del área metropolitana de Tenerife.

El viento soplará entre flojo y moderado del noroeste en las islas más orientales acelerándose en extremos norte y sur. En el resto de islas, será flojo de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste. En medianías y cumbres soplará de moderado del suroeste rolando a componente oeste por la noche.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste con olas que difícilmente alcanzarán el 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Nubes medias y altas y bajo ellas de tipo bajo en el norte a primeras y últimas horas. Viento flojo de componente norte y temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

La Palma: Poco nuboso en el norte y este por la mañana y por la noche. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Viento de componente norte en costas. Probables rachas fuertes en el noroeste al mediodía. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 26ºC en la capital.

La Gomera: Nubes medias y altas salvo por el norte a primeras y últimas horas donde habrá nubes bajas. Viento flojo y temperatura máxima que rondará los 30ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos de nubes medias y altas, salvo en costas del norte donde habrá nubes bajas. Calima ligera. Viento flojo de componente norte acelerándose en el extremo noreste y en el litoral suroeste. Las temperaturas subirán y oscilarán entre los 19ºC y los 30ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos con nubes bajas en costas del norte. Sobre ellas intervalos de nubes medias y altas. Calima. Viento de componente norte flojo con probables rachas fuertes en la costa este y sureste. Temperaturas muy cálidas e irán desde los 20ºC a los 27ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubes altas salvo por el oeste que habrá intervalos de nubes bajas. Calima. Viento flojo, más intenso en el sur. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 32ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas salvo por el oeste donde habrá nubes bajas. Calima. Viento flojo del noroeste y temperatura máxima que rondará los 32ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes altas. Calima. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 20ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.