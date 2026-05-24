Las temperaturas subirán, sobre todo en las islas más montañosas. Podrán alcanzar de forma local los 37ºC en Fuerteventura y Lanzarote, y superar los 34ºC en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste de Gran Canaria

Mapa del tiempo. 25 de mayo de 2026

Comenzamos la semana con calor y calima. Este lunes tendremos cielos poco nubosos salvo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral norte de las islas montañosas y litoral oeste de las más orientales. Habrá intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día.

Calima, que será más significativa en las islas orientales y de forma más ligera al resto de islas. Las temperaturas subirán y será más notable en las máximas de las islas montañosas. Se espera temperaturas que puedan alcanzar de forma local los 37ºC en Fuerteventura y Lanzarote, y que puedan superar los 34ºC en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.

Probable que se alcancen los 34ºC localmente en las medianías del norte, vertientes sur y oeste de la isla de Tenerife y La Gomera.

El viento será flojo del noroeste en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto de islas será de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste. En medianías y cumbres girará a componente sur moderado.

Y en el mar, predominará la mar combinada del norte en costas abiertas al norte con olas entre el 1m – 1,5m, que será localmente más intenso en La Palma. En costas más resguardas del sur, las olas difícilmente superarán el 1m.

Previsión del tiempo por islas:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo algunos intervalos nubosos en el norte. Intervalos de nubes altas por la tarde. Viento de componente norte flojo y temperaturas en ascenso.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este matinales. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por la tarde donde habrá intervalos de nubes altas. Calima ligera en altura y viento de componente norte flojo. Temperaturas cálidas. Máxima que rondará los 28ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso en el norte. En el resto, despejado salvo por la tarde que habrá nubosidad alta. Calima ligera en altura. Viento de componente norte flojo, más intenso en la capital. Temperaturas máximas entre los 23ºC – 31ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos en costas del norte. Calima ligera en medianías y cumbres. En el resto, intervalos de nubes de tipo alto durante la tarde. Viento de componente norte entre flojo y moderado en zonas bajas. Temperaturas muy cálidas e irán desde los 20 a los 30ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. En el resto, habrá intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Viento de componente norte moderado más intenso en costas del este. Temperaturas muy cálidas e irán desde los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos poco nubosos salvo en el oeste que habrá intervalos. Calima. Viento del noroeste flojo y temperaturas muy cálidas y oscilarán entre los 22ºC y los 32ºC en la capital.

Lanzarote: Nubes bajas por el oeste. En el resto poco nuboso o despejado. Calima. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 33ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso. Calima. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 20ºC y los 27ºC en Caleta de Sebo.