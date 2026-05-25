El conjunto de Yerai Martín se medirá al Atlético de Madrid este martes en Alcalá de Henares

Yerai Martín: “Afrontamos el partido como una eliminatoria” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este martes a las 20:00 (hora canaria) su último compromiso liguero a domicilio, visitando el Centro Deportivo Alcalá de Henares para medirse al Atlético de Madrid en el duelo correspondiente a la jornada 29 de Liga F Moeve.

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a la cita en un buen momento de la temporada, en el que con dos jornadas aún por disputar, las blanquiazules continúan peleando por la cuarta plaza de la clasificación. En este sentido, el técnico destacó que “el puesto dependerá de nosotras. Si ganamos mañana la cuarta plaza será nuestra, si empatamos dependeremos de la última jornada y si perdemos habría alguna posibilidad, pero no estaría bajo nuestra mano. Afrontamos el partido como una eliminatoria”.

El equipo vuelve a la competición tras el parón por la final de la Copa de la Reina. En este contexto, el entrenador comentó que “hay muchas ganas de volver a competir, llegamos al partido en un momento en el que el equipo se encuentra muy bien. Además, tenemos el aliciente de luchar por la cuarta plaza, así que tenemos muchas ganas de mañana”.

Costa Adeje y Atlético, a 50 puntos

El Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid llegan a la cita igualados a 50 puntos en la clasificación y será la cuarta vez que tinerfeñas y madrileñas se enfrenten en esta campaña. En el duelo de la primera vuelta, las guerreras se impusieron 2-1, aunque perdieron los dos encuentros de la Copa de la Reina ante las colchoneras.

Sobre estos precedentes, el entrenador blanquiazul aseguró que será un partido muy técnico: “Los partidos de la Copa estuvieron muy igualados. La cita de mañana seguirá el mismo guion: dos equipos con las ideas muy claras y que conceden muy poco. Tenemos claro que debemos tener cuidado y controlar el partido”.

En cuanto al planteamiento del partido, Yerai Martín aseguró que se esperan a un Atlético de Madrid agresivo: “Seguramente en los primeros minutos del encuentro nos apretarán la primera línea e intentarán dominarnos con el balón, pero si les dejamos espacios para correr tampoco se lo pensarán. Ellas también tienen claro que el Costa Adeje Tenerife es un gran equipo y que les hemos puesto las cosas muy complicadas en partidos anteriores. Ambos rivales nos respetamos y ojalá que sea un partido atractivo del que nos llevemos los 3 puntos”.

Campaña brillante, más allá del resultado

Con encuentros aún por jugarse, el técnico valoró muy positivamente el trabajo realizado por el equipo durante toda la temporada: “Sea cual sea el resultado en Alcalá de Henares, nos tenemos que quedar con la gran campaña que hemos realizado. Hemos crecido durante todos estos meses y hemos sabido adaptarnos a los cambios. Tenemos que valorar todo el trabajo del equipo”.

El Costa Adeje Tenerife buscará así un último triunfo a domicilio que le permita seguir obtener la ansiada cuarta plaza en la clasificación y reforzar su gran temporada en Liga F Moeve.