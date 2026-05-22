El encuentro entre el Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Deportivo Abanca podrá seguirse en el canal de Televisión Canaria, así como en rtvc.es y en la aplicación RTVCPlay

Televisión Canaria ofrecerá en directo el último encuentro blanquiazul de la temporada en Liga F / CD Tenerife Femenino

Televisión Canaria retransmitirá en directo el último partido de la temporada del Costa Adeje Tenerife en la Liga F Moeve, un encuentro especial que pondrá el broche final al curso blanquiazul el próximo domingo 31 de mayo a las 12:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López.

La cadena autonómica ofrecerá la señal del encuentro a través de su canal de televisión, acercando a toda la afición la despedida del equipo en casa en una jornada marcada por el cierre de temporada y el apoyo de su público.

Además de la emisión televisiva, el partido podrá seguirse en todas las plataformas digitales de Radio Televisión Canaria, incluyendo su página web oficial y la aplicación RTVCPlay, ampliando así el acceso a la retransmisión para todos los seguidores.

De esta forma, el último encuentro del curso contará con una cobertura completa en abierto, permitiendo vivir desde cualquier dispositivo una cita significativa para el Costa Adeje Tenerife y su afición, en el cierre de una temporada de gran nivel competitivo de las guerreras.