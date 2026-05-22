La Wine Run Lanzarote, que se celebrará los días 13 y 14 de junio en La Geria, reúne ya participantes de 19 nacionalidades

La Wine Run Lanzarote supera ya las 1.300 inscripciones para su nueva edición / Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote anima a residentes y visitantes a participar en la Wine Run Lanzarote 2026, una de las iniciativas más representativas de la isla vinculadas al deporte, el paisaje y el producto local, que ya supera las 1.300 personas inscritas a falta de varias semanas para el cierre del plazo, previsto para el próximo 7 de junio.

La 14ª edición se celebrará los días 13 y 14 de junio en el paisaje protegido de La Geria y volverá a unir deporte, gastronomía, paisaje y producto local en torno a uno de los entornos agrícolas más singulares de Canarias. En esta edición ya se han registrado participantes de 19 nacionalidades diferentes.

Fortalecer el arraigo local

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destaca que “la Wine Run permite enseñar al mundo un paisaje agrícola construido con el esfuerzo de generaciones de viticultores y agricultores de Lanzarote”. Además, señala que “esta iniciativa contribuye también a fortalecer el arraigo de la población local con su territorio, acercando a muchas personas al conocimiento de La Geria, de su sistema de cultivo y de quienes mantienen viva esta actividad”.

Por su parte, el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, explica que “La Geria es un ejemplo internacional de adaptación al territorio y de convivencia entre paisaje, agricultura y sostenibilidad”. Asimismo, añade que “la Wine Run ayuda a valorar el trabajo diario que existe detrás de este entorno y favorece que tanto residentes como visitantes conozcan de cerca el papel de los viticultores, bodegas y profesionales vinculados al sector primario”.

Tres modalidades de prueba

Entre los datos destacados de esta edición figura el aumento de participación femenina, con más mujeres inscritas que hombres hasta el momento, así como el crecimiento de participantes de entre 50 y 60 años, un perfil cada vez más habitual en esta iniciativa vinculada al paisaje y al turismo activo.

La Wine Run Lanzarote 2026 contará nuevamente con tres modalidades principales: carrera larga de aproximadamente 23 kilómetros, carrera corta de 12 kilómetros y trekking de 12 kilómetros, además de actividades paralelas y propuestas vinculadas al Wine Festival durante todo el fin de semana.