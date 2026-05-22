El programa “No Olvides Lo Nuestro” llevará las tradiciones canarias a centros educativos y colectivos sociales de Fuerteventura con motivo del Día de Canarias

Fuerteventura impulsa las tradiciones canarias con el programa “No Olvides Lo Nuestro” / Cabildo de Fuerteventura

La Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, dirigida por Luis González, continúa impulsando el programa “No Olvides Lo Nuestro” con una amplia programación de actividades con motivo de la celebración del Día de Canarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar y preservar las tradiciones, juegos y deportes autóctonos canarios entre la ciudadanía, acercando el patrimonio cultural del Archipiélago a diferentes colectivos de la isla.

Tradición en las aulas

Dentro de la programación prevista, el programa desarrollará actividades en ocho centros escolares de Fuerteventura, promoviendo entre el alumnado el conocimiento y la práctica de juegos y costumbres tradicionales canarias.

Además, “No Olvides Lo Nuestro” extenderá sus acciones a distintos centros y entidades sociales, llevando estas actividades a la Residencia de Mayores de Puerto del Rosario, la Unidad de Media Estancia del Hospital, la Asociación ADIVIA y los centros de personas con discapacidad de Puerto del Rosario y Gran Tarajal.

La programación también estará presente en los actos organizados con motivo del tradicional Baile de Taifas del Ayuntamiento de La Oliva, una de las celebraciones más representativas del Día de Canarias en el municipio.

Mantener las raíces

El consejero de Deportes, Luis González, destacó “la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y acercarlas a las nuevas generaciones y a todos los sectores de la sociedad, favoreciendo además la convivencia y la identidad cultural canaria”.

Con este programa, el Cabildo de Fuerteventura reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones populares y el patrimonio cultural de Canarias a través de actividades participativas e inclusivas dirigidas a toda la población.