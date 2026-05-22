Sanidad permite la cuarentena domiciliaria por hantavirus

El Ministerio de Sanidad actualiza el protocolo para contactos asintomáticos del brote y Países Bajos confirma un nuevo contagio

El Ministerio de Sanidad actualizó este viernes las normas para contactos asintomáticos de hantavirus. Asimismo, la OMS confirmó un contagio de un tripulante del buque ‘MV Hondius’ en Tenerife. Estas medidas buscan controlar el avance del brote actual.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó esta tarde la existencia de un nuevo caso, elevándose a 12 los confirmados por hantavirus. Además, el Gobierno español modificó las reglas de aislamiento preventivo. Las autoridades sanitarias vigilan actualmente a más de 600 posibles contactos en 30 países.

La OMS eleva a 12 los casos confirmados

Adhanom anunció un caso adicional este viernes. Este nuevo contagio afecta a un tripulante del barco ‘MV Hondius’. El afectado desembarcó en la isla de Tenerife y posteriormente, las autoridades repatriaron al paciente hacia los Países Bajos.

El brote suma ya un total de 12 contagios confirmados. Afortunadamente, la OMS no anota nuevos fallecimientos desde el pasado 2 de mayo. El virus causó tres víctimas mortales hasta el momento actual.

Actualización del protocolo sanitario

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad modificó el protocolo frente al hantavirus. El nuevo documento incorpora la cuarentena domiciliaria supervisada para contactos estrechos. Los expertos buscan aliviar la presión sobre los centros hospitalarios.

Los contactos asintomáticos podrán terminar su aislamiento en casa. Para ello, deben obtener resultados negativos en pruebas PCR durante veintiocho días. Finalmente completarán los 42 días en sus domicilios particulares.

Mientras los pacientes sigan asintomáticos, los médicos no harán PCRs adicionales. Además, la vivienda debe reunir unas condiciones estrictas de seguridad sanitaria. Destaca especialmente la necesidad de disponer de una habitación individual bien ventilada.

Medidas de traslado e higiene

El texto incluye además medidas específicas para los traslados a casa. Los transportes sanitarios convencionales serán los encargados del traslado. El paciente nunca utilizará el transporte público bajo ninguna circunstancia.

Durante el viaje, el conductor y el paciente usarán mascarilla FFP2. Ambos lavarán cuidadosamente sus manos tras finalizar el trayecto. El chófer mantendrá estricta distancia física con el enfermo durante el recorrido.

Finalmente, las autoridades autonómicas asumirán el seguimiento diario del paciente. El enfermo controlará su temperatura dos veces al día obligatoriamente. También comunicará enseguida cualquier síntoma nuevo a los profesionales médicos.