Álvaro Cervera: «Ha sido una temporada sobresaliente»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, remarca en la rueda de prensa que el curso futbolístico deportivo 2025/2026 blanquiazul, en la Primera Federación, «ha sido impecable»

ÁlvaroÁlvaro Cervera: «Ha sido una temporada sobresaliente» / CD Tenerife

El CD Tenerife afronta este fin de semana el último compromiso de una temporada histórica que se ha saldado con el ansiado ascenso de categoría. En la rueda de prensa previa del encuentro ante el Ourense CF, el entrenador Álvaro Cervera compareció ante los medios para repasar la actualidad de un equipo que viaja a tierras gallegas con los deberes hechos, pero con la firme obligación de competir en un escenario donde el rival se juega la vida.

Exigencia máxima frente a la distracción vacacional

Pese a que el Tenerife ya no se juega nada en el plano clasificatorio, Cervera advirtió del peligro que entraña medirse a un oponente con el agua al cuello. «Ellos se están jugando el descenso y nosotros tenemos la obligación de competir, por nosotros y por la propia competición», señaló el técnico. El entrenador admitió que «a la cabeza le va a costar estar en el partido» sabiendo que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, pero insistió en que buscarán un buen resultado. Del Ourense destacó el peligro de su reciente cambio de entrenador y la intensidad que impondrán en su feudo: «Van a apretar mucho y a cargar el área; la clave será tener la pelota lejos de nuestra zona».

Un balance impecable desde la distancia

Haciendo retrospectiva, el técnico no dudó en catalogar la campaña como «sobresaliente» e «impecable», una percepción que, según afirma, comparten también los profesionales de otros clubes. «En ningún momento peligró nuestra posición ni varió la dinámica», celebró Cervera, quien definió el curso como un trayecto mayoritariamente plácido en el que solo hubo pequeños baches naturales del fútbol, como el duelo clave vivido en Ferrol en la primera vuelta que sirvió para disipar cualquier atisbo de crisis y consolidar el camino hacia la gloria.

Apuesta por la portería y la hoja de ruta veraniega

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Gabri de Vuyst. El técnico tinerfeñista se mostró tajante y defendió la continuidad del joven guardameta: «Soy partidario de que se quede, es muy buen portero y un chaval extraordinario». Además, valoró la sana competencia y la gran relación que mantiene con Dani, el otro guardameta de la plantilla.

Mirando ya hacia la pretemporada, cuya fecha de inicio estimó en torno al 6 o 7 de julio, Cervera se mostró partidario de realizar una concentración o stage de preparación en la península para cohesionar el grupo, especialmente si se acometen muchos fichajes. «Cuando una plantilla va a cambiar, está bien estar un tiempo aislados para ir conociéndonos», apuntó, delegando la decisión final en la viabilidad económica de la entidad.

Una convocatoria marcada por las bajas

El preparador blanquiazul confirmó que la última expedición del curso contará con numerosas ausencias debido a problemas físicos. Futbolistas como Noel, Balde Jr., Fran Sabina y Jesús de Miguel no formarán parte de la expedición. Ante esta plaga de bajas, Cervera ha citado a 19 futbolistas, incluyendo a los dos porteros habituales y al canterano Johnny, pieza clave del filial que se incorporará a la dinámica del primer equipo para este último asalto.

Premios en el once y el futuro en el aire

A la hora de confeccionar la alineación, el míster reconoció que aprovechará la coyuntura para premiar a aquellos integrantes de la plantilla que han gozado de menos oportunidades a lo largo del año. Sin embargo, mandó un mensaje contundente respecto a la planificación del próximo proyecto en el fútbol profesional, asegurando que el ascenso cambia las reglas del juego. Al ser cuestionado por futbolistas con menos rodaje como Balde o Maikel Mesa, Cervera fue claro: «Cuando subes de categoría, nadie tiene asegurado seguir aquí. Unos por ofertas mejores y otros porque el club decida que no continúen».