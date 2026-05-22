La 26ª edición concluye con diálogos abiertos, cine canario y una gran gala

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote culmina su edición número 26 estos días en la isla conejera. La organización ofrece proyecciones, presentaciones literarias y una gala para consolidar este gran encuentro cultural. Los asistentes disfrutarán del evento hasta el próximo 23 de mayo.

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote se prepara para un cierre vibrante / Festival Internacional de Cine de Lanzarote

Esta recta final destaca por su variada programación audiovisual. En primer lugar, los organizadores proponen coloquios abiertos al público. Además, figuras destacadas del panorama nacional compartirán sus experiencias profesionales.

Proyecciones y coloquio canario

Para empezar, la Sección de Cortometrajes Canarios ocupa un lugar principal. El CIC El Almacén acoge esta sesión especial este mismo viernes. Los asistentes verán nueve trabajos de cineastas del archipiélago.

Asimismo, el público disfrutará de obras como «Blue» o «La Habitación». Los creadores proyectarán también «Mujer con flores» y «Toma Tierra». Estas producciones muestran el actual panorama audiovisual de las islas.

Tras los visionados, los directores protagonizarán un coloquio participativo. Por consiguiente, abordarán los retos creativos del cine insular. Los profesionales debatirán sobre sus inquietudes artísticas con los espectadores.

Encuentros y gala de clausura

Por otro lado, la programación continúa este sábado con más actividades. La actriz y escritora, Ruth Gabriel, presentará su libro «Mujeres de Cine». Seguidamente, profesionales del sector como Carlos Bardem o Arantxa Echevarría charlarán con los asistentes.

Finalmente, el Teatro Víctor Fernández Gopar «El Salinero» albergará la clausura. Emilio González y Nacho Peña presentarán esta gala el 23 de mayo. Ellos desvelarán el palmarés oficial junto a la humorista Delia Santana.

Como colofón, Silvia Criado y Yeray Herrera aportarán la nota musical. Este evento cierra una intensa semana de cultura cinematográfica.