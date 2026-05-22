Televisión Canaria dedica las mañanas del fin de semana a la divulgación del documental con sello isleño

La cadena autonómica emitirá ‘Una casa en el pueblo’ este sábado a las 10:40 horas y ‘Musa paradisiaca’ el domingo a la misma hora

Televisión Canaria incluye en su programación especial del Mes de Canarias la emisión de dos obras documentales este sábado 23 y domingo 24 de mayo a partir de las 10:40 horas. Bajo el lema «Más nuestra que nunca», la radiotelevisión pública refuerza su oferta del fin de semana con propuestas que ponen en valor la identidad y la cultura del Archipiélago.

La programación del sábado arrancará con el estreno de ‘Una casa en el pueblo’, un largometraje que repasa las transformaciones sociales de las islas a través de las vivencias de una vivienda rural en Tenerife. El domingo, a la misma hora, el canal autonómico ofrecerá ‘Musa paradisiaca’, una producción que analiza la historia cultural, económica y política vinculada al cultivo del plátano desde una perspectiva global y local. Ambas producciones cuentan con la participación de la cadena pública.

La memoria colectiva de las islas desde Vilaflor

El largometraje documental ‘Una casa en el pueblo’ está dirigido por Domingo J. González, coescrito junto a Elena de Vera y producido por Digital 104. Tomando como escenario central una vivienda del municipio tinerfeño de Vilaflor de Chasna, el director construye un recorrido sobre la memoria familiar y el arraigo rural.

La obra utiliza este inmueble como hilo conductor para trazar un fresco de los últimos 80 años de la historia de Canarias. A través de pequeñas vivencias cotidianas, el filme aborda fenómenos como el éxodo del campo a la ciudad, la dureza de la posguerra, los periodos de emigración o la transformación del paisaje isleño.

El documental ha recorrido certámenes como el Festival Internacional de Documentales MiradasDoc, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria (en su sección Canarias Cinema), el Festival de Cinema de Girona y el FICINDIE, donde obtuvo la nominación a Mejor Película Canaria.

Fotogramas de ‘Una casa en el pueblo’.

El plátano como símbolo histórico y social

La mañana del domingo dará paso a ‘Musa paradisiaca’, una cinta dirigida por Eduardo Cubillo y producida por La Gaveta Producciones, cuyo guion comparte el realizador con Guillermo Cubillo y Amaya Sáez. El título hace referencia al nombre científico con el que históricamente se designó a esta planta, sirviendo de punto de partida para una investigación sobre la trascendencia de este fruto en la cultura occidental desde el siglo XV.

La producción examina el rol del plátano más allá de su naturaleza agrícola, analizándolo como un elemento ligado a las economías coloniales, el desarrollo de las denominadas «Repúblicas Bananeras» y la creación de mitos contemporáneos. Para construir este relato, el largometraje cuenta con las aportaciones de diversos especialistas, entre los que figuran el historiador Manuel de Paz, la escritora Marina Warner, el investigador Alex Varela, la historiadora del arte Blanca Serrano Ortiz de Solórzano y el filósofo Ricardo A. Guerra Palmero, entre otros académicos internacionales.

‘La musa paradisiaca’ realiza un recorrido por la cultura, economía y política vinculada al cultivo del plátano.

Con la difusión de estos dos largometrajes, Televisión Canaria consolida su función de servicio público orientada a dar visibilidad al talento y a la industria audiovisual de la comunidad autónoma. Esta doble cita del fin de semana reafirma la implicación de la cadena con el desarrollo de contenidos que documentan el patrimonio cultural, la memoria histórica y la identidad del Archipiélago, ofreciendo a los creadores locales una plataforma de encuentro con la ciudadanía.