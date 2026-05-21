La víctima sufrió quemaduras de segundo grado tras ser presuntamente agredida y quedar atrapada en el interior de la caseta incendiada

Los agentes arrestaron a un hombre de 46 años, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y atentado a un agente de la autoridad. El individuo intentó matar a un conocido tras una discusión previa. Para ello, el agresor incendió la tienda de campaña de la víctima.

La Policía Nacional detiene a un hombre por intentar quemar viva a una persona / Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 16 de mayo en la capital grancanaria. La Sala CIMACC 091 recibió un aviso telefónico sobre una reyerta entre dos residentes de la vía pública. Por ello, varias dotaciones policiales acudieron rápidamente al lugar de los hechos para intervenir.

El ataque con fuego

Al llegar, los policías encontraron a los Bomberos trabajando intensamente en la zona afectada. Asimismo, una gran humareda envolvía el lugar a consecuencia del violento incendio de la caseta. Según las investigaciones, víctima y agresor se conocían previamente a los hechos. De hecho, el origen del conflicto derivó de una grave discusión entre ambos durante la noche anterior.

Primero, el detenido amenazó directamente con quemar la caseta de la víctima. Posteriormente, cumplió su promesa usando un mechero mientras el afectado permanecía en el interior.

La huida y el rescate

La víctima intentó escapar desesperadamente de las llamas. Sin embargo, supuestamente fue agredida de una patada, cayendo nuevamente dentro de la estructura incendiada antes de que el agresor abandonara el lugar.

Afortunadamente, un testigo lo ayudó a salir de la estructura en llamas. En consecuencia, los sanitarios trasladaron al paciente al hospital por presentar quemaduras de segundo grado.

Tras recopilar la descripción física, los agentes iniciaron un amplio dispositivo policial de búsqueda. Finalmente, interceptaron al sospechoso oculto en las inmediaciones de su propio domicilio.

Ingreso inmediato en prisión

El individuo detectó la presencia policial e intentó huir corriendo del lugar. Además, mostró una actitud muy violenta y agresiva contra las autoridades presentes. Durante el fuerte forcejeo, el hombre lesionó a uno de los agentes intervinientes.

Los policías completaron todas las diligencias pertinentes en las dependencias de la comisaría. Como resultado final, la autoridad judicial competente ordenó su ingreso directo en prisión.