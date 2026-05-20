Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

El Ministerio de Sanidad aprueba la ampliación del cribado de cáncer de mama de ( antes de 50 a 69 años) a mujeres de entre 45 y 74 años

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

Recomendaciones y evidencia científica

La medida responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10 % de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. La ampliación del cribado se apoya además en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas: Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha que ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz. Galicia aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

Implantación progresiva

La ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio. Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100 % en los nuevos grupos de edad. Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

El impacto presupuestario estimado para el SNS asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.