Un nuevo hito de la sanidad canaria: cinco trasplantes torácicos en cuatro días

Los receptores fueron dos mujeres y tres hombres de entre 28 y 63 años y que proceden de tres islas distintas

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha logrado realizar cinco trasplantes de órganos torácicos y una donación multiorgánica en menos de cuatro días, un hito para la sanidad canaria que ha permitido mejorar la vida de cinco personas gracias a la solidaridad de los donantes.

Los receptores, dos mujeres y tres hombres de entre 28 y 63 años procedentes de tres islas distintas, forman parte de una red de supervivencia que no sería posible sin la generosidad de los donantes y sus familias.

Esta respuesta solidaria ha permitido que Canarias sea prácticamente autosuficiente en materia de trasplantes.

Gran contribución de donantes canarios

Más de un centenar de profesionales participan en el complejo operativo, desde la llamada que alerta de la disponibilidad de un órgano hasta el alta hospitalaria del paciente. La rapidez y la coordinación son claves para el éxito del proceso.

“Solo hemos tenido que salir fuera a buscar órganos en tres ocasiones, lo que demuestra que la generosa contribución de los donantes en Canarias permite cubrir prácticamente toda la demanda”, afirmó Antonio García Quintana, cardiólogo del Hospital Doctor Negrín.

“Siempre pueden surgir incidencias que retrasen los tiempos y que no se pueden controlar, pero debemos intentar minimizar cualquier margen de error”, explicó Pedro Rodríguez Suárez, jefe del servicio de Cirugía Torácica del centro hospitalario.

Canarias sobre la media nacional

Por otro lado, el intenso trabajo de los equipos médicos permite ofrecer una segunda oportunidad a muchos pacientes.

“Muchos años asfixiada y me veo ahora que por gracia de una persona anónima estoy viviendo los días más felices de mi vida”, agradeció Nieves Rodríguez, paciente que recibió un trasplante de riñón.

Canarias se sitúa por encima de la media nacional en donación de órganos, una decisión que puede mejorar la calidad de vida y la supervivencia de muchas personas.