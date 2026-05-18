Canarias y Andorra abordan una alianza estratégica

El encuentro permitió avanzar en una agenda común entre Canarias y Andorra en ámbitos estratégicos como el turismo sostenible, la economía digital, la innovación tecnológica, la producción audiovisual, la captación de inversión y la diversificación económica

Reunión bilateral Canarias-Andorra. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este lunes en Gran Canaria un encuentro bilateral con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en el marco de la visita institucional de la delegación andorrana al Archipiélago.

El encuentro permitió avanzar en una agenda común entre Canarias y Andorra en ámbitos estratégicos como el turismo sostenible, la economía digital, la innovación tecnológica, la producción audiovisual, la captación de inversión y la diversificación económica.

Fernando Clavijo destacó la importancia de abrir espacios de cooperación entre territorios que, pese a sus diferencias geográficas, comparten retos vinculados a la competitividad, la sostenibilidad, la internacionalización y la generación de nuevas oportunidades económicas.

El presidente de Canarias subrayó que el Archipiélago cuenta con herramientas singulares para atraer inversión, impulsar sectores emergentes y fortalecer su posición como plataforma atlántica. En este sentido, puso en valor instrumentos como la Zona Especial Canaria, el papel de PROEXCA en la promoción exterior de la economía canaria y el crecimiento de sectores vinculados a la innovación, la industria audiovisual y los servicios internacionales, así como, la conectividad.

Colaboración entre ambos territorios

Clavijo señaló que Canarias y Andorra pueden encontrar “un espacio de colaboración útil y estable” en torno a actividades de alto valor añadido, especialmente en un momento en el que ambos territorios buscan reforzar su competitividad y avanzar hacia modelos económicos más diversificados y sostenibles.

En la reunión también participaron el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León; y la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín. Por parte de la delegación andorrana asistieron el secretario de Estado de Empresa, Diversificación Económica e Innovación, Marc Saura, y la embajadora de Andorra en España, Eva Descarrega.

Tras el encuentro bilateral, la delegación de Andorra, encabezada por Xavier Espot, mantendrá reuniones de trabajo con PROEXCA y con la Zona Especial Canaria con el objetivo de conocer de primera mano los instrumentos de apoyo a la internacionalización, la captación de inversión extranjera y el desarrollo de sectores estratégicos en Canarias.

La agenda de trabajo permitirá también intercambiar experiencias sobre políticas de diversificación económica, innovación, transición digital, sostenibilidad y desarrollo empresarial, así como identificar posibles líneas de colaboración entre el tejido económico canario y andorrano.