El desaparecido estaba en una cala de la costa de Pájara cuando subió la marea y se quedó atrapado, al intentar cruzar por mar hacia la playa se le perdió el rastro

Buscan a un hombre desaparecido al intentar salir de la cala en la que estaba atrapado

Se ha reanudado la búsqueda iniciada este miércoles de un hombre desaparecido en la costa de Pájara, en Fuerteventura. Se le perdió la pista cuando intentaba cruzar desde una cala hasta la playa de Ugán, en el desemboque del barranco del mismo nombre. Había quedado atrapado en esta cala al subir la marea e intentó llegar por mar.

Desde entonces los servicios de emergencias lo están buscando. Este jueves lo hacen por aire, con tres helicópteros: Helimer (Helicópteros de Salvamento Marítimo), Guardia Civil y GES (Grupo de Emergencias y Salvamento).