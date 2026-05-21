El menor fue hospitalizado tras presentar síntomas de ahogamiento en la piscina de un hotel en Mogán, en Gran Canaria

Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria

Un menor de cinco años ha sido hospitalizado este miércoles tras presentar síntomas de ahogamiento moderado en la piscina de un hotel del municipio de Mogán, en Gran Canaria.

El suceso se registró a las 18:10 horas. El socorrista de la instalación prestó la primera atención al pequeño tras ser sacado del agua.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al niño, cuyo estado inicial era de carácter moderado. Procedieron después a su traslado en una ambulancia hasta el muelle de Arguineguín. Allí, un helicóptero medicalizado se encargó de su evacuación definitiva al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el despliegue operativo han participado ambulancias y medios aéreos del SUC. También efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y la Autoridad Portuaria.