Ayuntamiento y Diócesis planifican la seguridad y la logística del acontecimiento del próximo 12 de junio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Obispado mantuvieron este viernes una reunión de coordinación para continuar avanzando en la organización de la visita del Papa León XIV a la capital tinerfeña el próximo 12 de junio, en un encuentro marcado por el clima de colaboración, entendimiento y trabajo conjunto entre todas las instituciones implicadas.

Santa Cruz y el Obispado se preparan la visita del Papa León XIV / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde José Manuel Bermúdez lideró este encuentro de trabajo. Por su parte, el obispo Eloy Santiago también participó en la cita institucional. Asimismo, varios concejales y miembros del equipo técnico aportaron sus conocimientos.

Dispositivo de seguridad

Primero, las autoridades abordaron el diseño del operativo de seguridad. Los agentes colocarán cintas policiales en los tramos de menor afluencia. De esta forma, delimitarán el recorrido principal del evento.

Por otro lado, las zonas de mayor concentración tendrán vallas reforzadas. Además, los organizadores instalarán filtros de acceso. Así, controlarán el flujo constante de miles de personas.

Finalmente, las fuerzas de seguridad ejecutarán controles escalonados en varios espacios sensibles. Estos puntos incluyen la Presidencia del Gobierno y la Plaza de España. También vigilarán los accesos directos al acto religioso principal.

Movilidad y transporte

En segundo lugar, los asistentes trataron la movilidad y el transporte público. TITSA y Metropolitano de Tenerife planifican refuerzos especiales de transporte. Por tanto, los ciudadanos tendrán facilidades para desplazarse durante la jornada.

Sin embargo, los técnicos aún deben concretar varios detalles importantes. Estos elementos dependen de los horarios y de los recorridos definitivos. También deben estudiar las futuras restricciones de tráfico rodado.

Además, el Ayuntamiento diseña varias campañas informativas para la ciudadanía. Estas acciones comunicarán los cortes de calles con mucha antelación. De este modo, los vecinos conocerán las recomendaciones generales.

Logística del evento

Por último, las instituciones repasaron aspectos clave de la logística. Los operarios instalarán rampas de acceso y varios puestos médicos. También colocarán pantallas gigantes para seguir la cita papal.

Igualmente, los organizadores preparan zonas exclusivas para la prensa y las autoridades. El personal distribuirá agua potable entre todos los asistentes. Asimismo, repartirán material informativo útil durante toda la jornada.

En conclusión, las administraciones mantendrán una comunicación constante y fluida. Ambas partes desean garantizar la mayor normalidad posible durante el acontecimiento histórico. Esta visita supondrá un hito fundamental para toda Canarias.