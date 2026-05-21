La organización da una serie de recomendaciones y pide que los ciudadanos se inscriban en su página web

A pocos días de la esperada visita del papa León XIV, la organización recuerda que será imprescindible seguir una serie de recomendaciones para garantizar el buen desarrollo de los actos previstos, especialmente de la multitudinaria misa que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife.

El primer requisito para asistir será completar la inscripción obligatoria a través de la web oficial “elpapa.es”. Según explicó Carlos Pérez, responsable de prensa del Obispado, existen diferentes modalidades de registro: por grupos, parroquias, familias o de forma individual.

Además, insistió en la importancia de revisar el correo electrónico, ya que será allí donde los asistentes recibirán la confirmación necesaria para acceder al recinto.

Otras recomendaciones

Desde la organización también se recomienda llegar a la capital tinerfeña antes de las nueve de la mañana, debido a las retenciones y cortes de tráfico previstos durante la jornada. El acceso al recinto deberá completarse antes de las 11:15 horas.

Santa Cruz de Tenerife se prepara para la misa de León XIV con estrictas medidas de acceso. EFE/EPA/Maurizio Brambatti/Archivo

Por motivos de seguridad, no se permitirá la entrada con objetos contundentes o voluminosos. En cambio, se aconseja acudir con ropa cómoda, gorra, protector solar y agua en botella de plástico. Todas las personas asistentes permanecerán sentadas durante la ceremonia.

Mientras tanto, el recinto continúa ultimando los preparativos para un evento que ya cuenta con 29.000 personas inscritas.