El agresor intentó asesinar al acompañante de la víctima tras perseguirlos en coche

Un tribunal condena a un hombre a 24 años de cárcel por el secuestro a su exnovia e intento de asesinato al acompañante de ella. Cometió estos graves delitos en diciembre de 2023 por rechazar tajantemente la ruptura.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El procesado ya arrastraba varios altercados previos con su expareja. En consecuencia, su negativa a aceptar el fin de la relación desencadenó estos hechos. Por ello, la Fiscalía solicitó unas penas muy severas que él mismo terminó aceptando.

Persecución y acoso constante

Todo comenzó en diciembre de 2023 en una discoteca de la isla. Allí, el agresor coincidió de forma completamente sorpresiva con su expareja acompañada de otro hombre.

Al verlos, el condenado comenzó a enviar múltiples mensajes amenazantes al móvil. Asimismo, instaló un dispositivo GPS oculto en el coche de ella. De este modo, planeaba controlar todos sus movimientos sin perderla de vista.

Posteriormente, el individuo inició una peligrosa persecución al volante que duró varias horas. Finalmente, impactó su propio vehículo de manera muy violenta contra el coche de la víctima. Así logró detener la marcha de ambos en plena vía pública.

Intento de homicidio y secuestro

Tras provocar el aparatoso accidente de tráfico, el atacante descubrió al acompañante de la discoteca. En ese instante, sacó un arma y le asestó dos puñaladas. Por consiguiente, la víctima ingresó en la UCI durante varios días.

Mientras tanto, el agresor dirigió su intensa furia contra su expareja. Primero, golpeó fuertemente a la mujer en el mismo lugar del siniestro. Seguidamente, se la llevó a la fuerza en contra de su total voluntad.

El secuestrador trasladó a la víctima hasta la vivienda particular de ella. Afortunadamente, los agentes de policía llegaron a la casa poco tiempo después. En ese mismo lugar, los oficiales detuvieron al responsable de los terribles hechos.

Condena y entrada a prisión

La Fiscalía exigió un castigo ejemplar para este peligroso criminal. Concretamente, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión por los delitos cometidos. Además, reclamó una compensación económica muy elevada para reparar el inmenso daño causado. Las autoridades fijaron una indemnización conjunta superior a los 180.000 euros en total.

Finalmente, el acusado decidió no enfrentarse a un largo y complejo proceso judicial. En su lugar, el hombre aceptó cumplir todas las penas de cárcel solicitadas. También acordó pagar la totalidad de las compensaciones económicas exigidas por la acusación.