El servicio de atención a víctimas de violencia de género registra un repunte significativo durante el tercer mes del año

El Instituto Canario de Estadística contabilizó 695 llamadas de mujeres residentes en el Archipiélago durante el pasado marzo. El sistema estatal de protección atendió estas comunicaciones para ofrecer asesoramiento y apoyo ante posibles casos de violencia machista. Esta cifra supone un incremento notable respecto al mismo periodo del año anterior en ambas provincias canarias.

Las llamadas al 016 en Canarias suben un 32 % en marzo / Imagen archivo

Las estadísticas oficiales reflejan una tendencia al alza en el uso de este recurso público durante los primeros tres meses de 2026. El servicio acumuló un total de 1.885 contactos telefónicos desde el inicio del presente ejercicio anual. Este dato representa un crecimiento del 17 % si comparamos el volumen de actividad con el primer trimestre de 2025.

Además, el informe detalla que marzo experimentó el mayor pico de demanda dentro del periodo analizado por las autoridades. Las 695 llamadas registradas en este mes superan ampliamente las 525 peticiones de ayuda que ocurrieron hace un año. Los expertos del Istac mantienen bajo vigilancia esta evolución de los indicadores de asistencia social.

Perfil de la persona solicitante

La mayoría de las usuarias que marcaron el teléfono 016 durante el mes de marzo corresponden a las propias víctimas. En concreto, el 85 % de las llamadas totales partieron directamente de mujeres que sufrían una situación de maltrato. Este porcentaje confirma que las afectadas confían cada vez más en los canales de ayuda institucionales.

Por otro lado, el entorno cercano de las víctimas también mantiene una participación activa en la comunicación de estos delitos. Los familiares y personas allegadas realizaron el 11 % de las consultas telefónicas recibidas por el centro de atención. El 4 % restante de los avisos procedió de otras personas que detectaron indicios de violencia.

Distribución por provincias

La actividad del servicio 016 presenta una distribución muy similar entre las dos provincias que conforman la comunidad autónoma. La provincia de Las Palmas concentró el mayor volumen de trabajo con 360 llamadas atendidas en marzo. Esta cifra sitúa a la provincia oriental ligeramente por encima de los registros detectados en la zona occidental.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife sumó 335 contactos telefónicos durante el mismo periodo de tiempo analizado. Ambas circunscripciones muestran una subida constante en la utilización de este recurso de emergencia y asesoramiento. El Instituto Canario de Estadística continuará con el seguimiento de estos datos para mejorar la respuesta institucional.