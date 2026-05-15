Juan Fraguas: abogado y divulgador para poner la ley al alcance de todos

Este joven talento canario nació en Lanzarote, vivió en Madrid y Francia, es abogado penalista y ahora ejerce en Tenerife, donde además hace una labor de divulgación en redes sociales

Con sólo 25 años, Juan Fraguas ha encontrado en las redes sociales una forma diferente de acercar el Derecho a los jóvenes. Nacido en Canarias y criado entre Francia y Madrid, ha vuelto a las islas para ejercer su profesión. Fraguas se ha dado a conocer en Internet bajo el nombre de «Abogado Juan». Lo hace con un objetivo muy claro: hacer la ley más cercana y comprensible para todos.

Juan Fraguas, abogado penalista

Divulgación en redes sociales



Si algo caracteriza su estilo en redes es que es fresco y cercano, eso sí, sin perder el rigor del Derecho. Propone temas que generan dudas y también responde a las que le lanzan los usuarios.

Como él mismo reconoce, le mueve el ánimo de «acercar el derecho a la gente joven y no tan joven, que sepan cómo es el día a día de un abogado».

Bajo el nombre de Abogado Juan, comparte su contenido jurídico en plataformas que en principio podrían parecer alejadas de este tipo de contenido como Tik Tok. Pero su labor no termina frente a la pantalla, al otro lado ejerce su profesión ante el tribunal. «Por la mañana es cuando voy al juzgado y hago mis asuntos y por las tardes aprovecho para grabar», explica.

Regreso a sus orígenes

Nacido en Lanzarote, creció entre Francia y Madrid, a donde se trasladó por el trabajo de sus padres. Hoy ha establecido su carrera profesional en Tenerife, donde asegura que ha encontrado su lugar. «Al volver a la isla, para mí ha sido cerrar un ciclo que yo sentía que no cuadraba mucho. Encontrarme a gente que te ayuda, que quiere que te quedes en la isla», afirma.

Para Fraguas, su objetivo en Canarias es claro, «intentar velar por la gente de aquí y porque tengan sus derechos». Es, en definitiva, un talento canario que trabaja para que la ley esté al alcance de todos.

Hijos del volcán

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Este perfil es uno de los que estamos recopilando en una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas.

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