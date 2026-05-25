Las islas orientales registran los valores más altos, mientras que Gran Canaria y Tenerife mantienen la prealerta por riesgo de incendios

El calor afecta con fuerza a Canarias durante esta última semana de mayo, especialmente a la provincia oriental. Los termómetros han superado los 34 grados en varios puntos del archipiélago, obligando a los ciudadanos a buscar zonas de sombra. Por este motivo, se mantiene activa la prealerta por riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria y en Tenerife.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ambiente puramente veraniego ha llegado de forma notable a todo el archipiélago durante estos últimos días de mayo. No obstante, todavía faltan 27 días para el inicio oficial del verano. Los ciudadanos buscan las sombras en las calles para protegerse de este ascenso térmico.

Registros máximos en Fuerteventura y Gran Canaria

El aumento de las temperaturas se ha notado especialmente en la provincia oriental de la comunidad autónoma. Por ejemplo, los termómetros de Betancuria y Tiscamanita, en Fuerteventura, superaron los 33 grados. Además, los valores meteorológicos también alcanzaron cifras idénticas en la localidad de Tejeda, en Gran Canaria.

Sin embargo, los registros más altos de toda la jornada se concentraron en los municipios del sur grancanario. Las estaciones ubicadas en Tasarte y Las Tirajanas marcaron los picos máximos al superar los 34 grados.

Por su parte, la localidad de Las Mercedes, en La Laguna, registró la temperatura más alta de la isla de Tenerife. Además, las previsiones indican que este martes los termómetros podrían subir un poco más en todo el archipiélago. Posteriormente, el calor descenderá de forma ligera, aunque continuará el ambiente veraniego.

Los ciudadanos buscan el frescor de la calle

La población canaria ha recibido este incremento térmico con diversas opiniones y con la necesidad de cambiar sus hábitos diarios. Muchos vecinos afirman que ya hacía falta un poco de calor para disfrutar plenamente de la jornada. Por ello, algunas personas prefieren salir al exterior de sus viviendas para encontrar una temperatura más agradable.

Por otra parte, los ciudadanos modifican sus rutas habituales para caminar exclusivamente por las zonas donde da la sombra. Varios ciudadanos bromean con la sensación de derretirse si caminan bajo la exposición directa de los rayos del sol. A pesar de la intensidad, la mayoría coincide en que todavía no sufren un calor sofocante.

Finalmente, los residentes recuerdan que el clima de las islas suele cambiar de manera muy rápida en esta época. Algunos esperan que el viento alisio vuelva a soplar con fuerza en los próximos días para refrescar el ambiente. Mientras tanto, la población disfruta de este anticipo del verano con la cautela necesaria ante las altas temperaturas.