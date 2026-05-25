La grancanaria Kaitlin Quevedo logra en Roland Garros la primera victoria de su carrera en un Grand Slam y se cita con Elina Svitolina en segunda ronda

Kaitlin Quevedo, dos juegos de desempate para su primera victoria en Grand Slam / Europa Press

La española Kaitlin Quevedo, procedente de la fase previa, 126 del mundo, firmó en Roland Garros su primera victoria en un Grand Slam, al superar en dos juegos de desempate a la francesa Leolia Jeanjean, 122, invitada por los organizadores, 7-6 (5) y 7-6 (2).

Nacida en Florida, de padre canario y madre estadounidense, se convierte en la segunda española en segunda ronda, junto con Marina Bassols, como ella procedente de la previa y que también ganó su primer partido en un grande.

Peor suerte corrieron Cristina Bucsa, Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva, que no pudieron superar la primera rueda de París.

Solidez en Roland Garros

Quevedo demostró una gran concentración para medirse a una rival que a sus 30 años afrontaba su quinta participación en Roland Garros, donde en 2022 superó dos rondas y el año pasado cayó en la segunda.

Bajo un sol de justicia, con el público en su contra, la canaria afincada en Barcelona mostró una gran contundencia en los momentos clave y se impuso en dos juegos de desempate que acabaron por ser decisivos.

Su próxima rival

La española se medirá ahora a la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita, una veterana que vuelve a recuperar su mejor estado de forma y que a sus 32 años acaba de ganar el pasado torneo de Roma, el primero que conquista desde que en 2022 fue madre junto a su pareja, el también tenista Gael Monfils.

La ucraniana, cuartofinalista en cinco ocasiones en París, la última el año pasado, derrotó en tres sets a la húngara Anna Bondar, 57 del mundo, que le puso contra las cuerdas, 3-6, 6-1 y 7-6 (3).