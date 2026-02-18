La Fiscalía detalla que los abusos del entrenador de tenis se cometieron en hoteles, domicilios y concentraciones deportivas, provocando graves secuelas psicológicas en la víctima

Piden 12 años de cárcel para un entrenador de tenis por abusar de su pupila menor de edad. Europa Press

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado 12 años de prisión para un entrenador personal de tenis acusado de abusar sexualmente de su pupila, menor de edad, aprovechando su posición de autoridad y la confianza que la niña depositaba en él.

Los hechos, que se habrían producido tanto en el domicilio del entrenador como en hoteles durante concentraciones para disputar torneos, se iniciaron durante la celebración del Campeonato de España y se prolongaron a lo largo de otros viajes deportivos y estancias conjuntas en la Península.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado utilizaba vídeos pornográficos como preparación para los tocamientos y otras conductas sexuales, llegando incluso a desnudamientos y masajes con hielo o vibrador.

Libertad provisional sin fianza

Estos abusos produjeron en la menor un trastorno por estrés postraumático (TEPT), ansiedad, pesadillas nocturnas recurrentes y dificultades para relacionarse con otras personas, además de llevarla al abandono definitivo de la práctica del tenis. Los informes señalan que la niña presenta actualmente secuelas psicológicas que requerirán seguimiento y tratamientos terapéuticos y farmacológicos a medio plazo.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide la inhabilitación especial para ejercer como entrenador de menores durante seis años, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante siete años y libertad vigilada por seis años.

También solicita una indemnización de 50.000 euros por daños morales y que se cubran los gastos de tratamiento psicológico y psiquiátrico. El acusado se encuentra en libertad provisional sin fianza, con medidas cautelares que le impiden acercarse o comunicarse con la víctima. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a las 10:00 horas.