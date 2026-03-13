Kaitlin Quevedo debutará con la selección española en la Copa Billie Jean King tras un brillante ascenso en el ránking mundial

La grancanaria Kaitlin Quevedo, convocada con España para la Copa Billie Jean King / RFET

La tenista grancanaria Kaitlin Quevedo ha sido convocada este jueves para representar por primera vez en su carrera a la selección española en la Copa Billie Jean King en su eliminatoria contra Eslovenia en el camino hacia las finales.

Quevedo se suma a un equipo que estará formado por Cristina Bucsa, Sara Sorribes, Leyre Romero, Guiomar Maristany y la propia tenista canaria, que encuentra su oportunidad tras las ausencias de Paula Badosa y Jessica Bouzas.

Tras saltar al número 133 del ránking de la WTA en su año de consolidación en el circuito de la élite femenina, la grancanaria recibe el premio de estrenarse con España en una eliminatoria de clasificación que se disputará los días 10 y 11 de abril en la ciudad eslovena de Portoroz.

La jugadora grancanaria ya había mostrado en una entrevista con EFE su ilusión por participar en la Copa Billie Jean King. Y «cumplir el sueño de estar con las mejores” en el combinado que dirige su paisana Carla Suárez.

«Espero que el año que viene Carla Suárez me llame y me proponga jugar en la selección española. No he hablado mucho con ella, pero el otro día me escribió para preguntarme por la temporada y desearme suerte en el siguiente torneo. A ver si el año que viene voy mejorando más y ahí sí que me va a llamar», pronosticó en una entrevista en noviembre de 2025.