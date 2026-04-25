El motivo de la avería de El Carrizal ha sido la rotura de una tubería que cuenta con más de 60 años

Vecinos y comerciantes de El Carrizal, en Gran Canaria, han estado casi tres día sin agua, por un problema en el suministro. Tras casi 48 horas trabajando, los técnicos lograron localizar la avería.

Por tanto, este pueblo del sureste de Gran Canaria vuelve a contar con el servicio de agua, tanto en las viviendas, como en los comercios. El motivo de la avería ha sido la rotura de una tubería que cuenta con más de 60 años.

Por su parte, el Consistorio prevé desembolsar unos 400.000 euros después de evaluar los daños, ya que debe cambiar toda la red de tuberías de un tramo del pueblo.