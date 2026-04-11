Kaitlin Quevedo, feliz y más madura, sella el pase de España a su quinta Final consecutiva de la Billie Jean King Cup

Kaitlin Quevedo: «Me voy siendo mejor persona y mejor jugadora, he aprendido muchísimas cosas» / RFET

La gran protagonista de la clasificación de España para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK) de tenis, Kaitlin Quevedo, se mostró “muy contenta” con su actuación y con el resultado final en un torneo del que sale como “mejor persona y jugadora” tras haber aprendido “muchísimas cosas”.

“Estoy muy contenta con la victoria y con poder estar aquí con todo el equipo. Me lo he pasado superbien y no me lo podía haber imaginado de otra manera. Me siento contenta y orgullosa de representar a España”, expresó en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Tenis (RFET).

Experiencia y crecimiento personal

Tras repetir triunfo al superar este sábado a la eslovena Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2 y dejar la eliminatoria sentenciada por 3-1, la joven tenista de 20 años reconoció que no se lo podía haber imaginado “mejor” y admitió sentirse aliviada porque todo haya terminado y que haya salido según lo previsto.

“Me voy con mucha más experiencia. Siento que me voy como mejor jugadora y mejor persona. He aprendido muchísimas cosas con el equipo y en pista y he aprendido también muchas cosas sobre mí que las aplicaré el resto del año”, añadió la jugadora nacida en Estados Unidos y que es española desde enero de 2024, al ser su padre grancanario.

España se clasificó este sábado para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK) de tenis, por quinta vez consecutiva, al eliminar a Eslovenia gracias a un nuevo triunfo de Kaitlin Quevedo frente a Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2, que dejó la eliminatoria sentenciada por 3-1.

La apuesta ganadora de Carla Suárez

Quevedo, de 20 años y que el viernes se estrenó con España con un primer triunfo, respondió con creces a la apuesta de la seleccionadora Carla Suárez y fue la pieza decisiva para obtener plaza en las finales que se disputarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 del próximo mes de septiembre, con las mejores ocho selecciones.