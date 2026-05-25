Ocho artesanas de esta localidad grancanaria han participado en la confección de un mantel de altar, un alba y una estola

La tradición del calado en Gran Canaria volverá a ocupar un lugar destacado en la historia de las islas gracias a un encargo único: las caladoras de la Villa de Ingenio han confeccionado un mantel de altar, un alba y una estola que el Gobierno de Canarias entregará al papa León XIV durante su visita al Archipiélago.

Ocho artesanas han participado en este trabajo excepcional que, según reconocen, supone una de las labores más importantes de sus vidas.

Emoción entre las artesanas

Durante dos meses han dedicado cerca de 1.400 horas a elaborar a mano unas piezas que representan no solo la artesanía tradicional canaria, sino también el legado cultural de generaciones de mujeres que encontraron en el calado una forma de vida.

“Tenemos un encargo especial del Gobierno de Canarias, y les hemos hecho un mantel para el altar mayor, una alba y una estola”, explica Candela Martín, integrante de la Asociación de Caladoras de Ingenio.

La emoción también se refleja en las palabras de Adela Hernández Artiles, otra de las caladoras participantes. “Es una alegría muy grande pensar que él se va a poner esa estola y el alba. Estamos muy contentas”, afirma.

Las caladoras de Ingenio crean un legado para el papa León XIV. Informativos RTVC

Obras para la historia

La pieza principal de la ofrenda es un gran mantel de más de tres metros de largo y dos metros y medio de ancho, elaborado con una técnica de calado utilizada desde hace más de dos siglos.

El diseño incorpora una cruz y dos pintaderas canarias completamente caladas, en un trabajo minucioso que ha requerido incontables horas de dedicación y precisión.

Este paño de altar se utilizará durante la misa que León XIV celebrará en el Estadio de Gran Canaria, convirtiéndose así en un símbolo del patrimonio artesanal del archipiélago ante el mundo.

La entrega oficial de las piezas tuvo lugar este lunes, cuando la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio hizo llegar el mantel, el alba y la estola al presidente de Canarias.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, bendijo las obras artesanales y adelantó además su intención de solicitar al pontífice que el mantel permanezca en las islas una vez concluida la visita papal.

“Intentaré que quede aquí expuesto en la Catedral para toda la vida y toda la historia, como recuerdo de la misa celebrada por el papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria. Es un paño hecho con mucho cariño”, señaló Mazuelos.