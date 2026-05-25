El muelle de Arguineguín fue escenario de uno de los episodios más duros de la crisis migratoria con la llegada de unos 3.000 migrantes durante el 2020

El papa León XIV aprovechará su visita a Canarias para reconocer y agradecer la labor humanitaria realizada por Cruz Roja durante la crisis migratoria que vivió el archipiélago en los últimos años, especialmente en 2020, en plena pandemia de COVID-19.

Uno de los escenarios más duros fue el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde llegaron a concentrarse cerca de 3.000 migrantes en campamentos improvisados ante la falta de recursos de acogida.

Respuesta a un duro episodio

En este enclave grancanario, voluntarios y trabajadores de Cruz Roja atendieron día y noche a las personas llegadas por vía marítima, ofreciendo asistencia básica, apoyo sanitario y acompañamiento en un contexto de máxima presión.

«Durante la pandemia estaban llegando bastantes personas día a día y no había capacidad de hospedaje”, afirma José Antonio Rodríguez Verona, responsable provincial del Equipo Respuesta de Emergencia para población migrante.

Desde la organización humanitaria recuerdan aquellos meses como uno de los mayores retos vividos sobre el terreno, con llegadas constantes y una capacidad de respuesta llevada al límite por esa baja capacidad alojativa.

Cruz Roja y su labor en la crisis migratoria, central en la visita del papa León XIV. EFE/Quique Curbelo

Esta situación llevó tanto a trabajadores como voluntarios de la institución a crear un campamento improvisado donde se instalaron carpas y los migrantes tuvieron que dormir en el suelo.

“Teníamos que sectorizar las mujeres con sus hijos, mujeres sin hijos, adultos. Yo creo que a posteriori fue cuando realmente nosotros vimos la capacidad de respuesta que tuvimos, de reacción”, añade Rodríguez Verona.

Una de las paradas del papa León XIV en Gran Canaria será este muelle de Arguineguín donde agradecerá a los voluntarios su labor y se pondrá el foco en lo que sucedió en la localidad, con la intención de que no vuelvan a vulnerarse los derechos fundamentales