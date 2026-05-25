Nueve municipios del sur de la isla solicitan que esté presente en la misa multitudinaria

A pocas semanas de la esperada visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio, crece en el sur de la isla una petición que mezcla devoción popular, memoria histórica y sentimiento de identidad: que el Santo Hermano Pedro esté presente en la misa multitudinaria.

Nueve municipios del sur tinerfeño —desde Fasnia hasta Guía de Isora— han solicitado que la imagen del santo canario acompañe al papa durante el acto central de la visita papal.

Todos estas localidades tinerfeñas comparten un vínculo simbólico con el considerado primer santo canario, el Santo Hermano Pedro, declarado Alcalde Honorario perpetuo en cada una de esta localidades.

Figura vital de la espiritualidad canaria

La figura del Hermano Pedro sigue profundamente arraigada en el sur de Tenerife, especialmente en Vilaflor de Chasna, donde se bautizó hace ahora cuatro siglos y donde se conserva una de las tallas más veneradas del santo.

Beatificado en 1980 y canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, fue el primer santo canario y una referencia religiosa que, según los historiadores, trascendió las fronteras del archipiélago.

Para muchos vecinos de esta zona de la isla, la ausencia del Hermano Pedro en un evento de esta magnitud supondría dejar fuera a una de las figuras más representativas de la espiritualidad canaria.

Hermano Pedro, el santo olvidado en la visita del papa León XIV en Tenerife. Imagen del Ayuntamiento de Granadilla de Abona

“Si todos ponemos un granito de arena y llevamos al Hermanito Pedro al pie del Papa”, comentaba una vecina, reflejando el sentir de numerosos fieles de la comarca.

“Durante todos estos siglos, el Hermano Pedro era esa figura a la que la gente, digamos, de lugares tan recónditos en aquella época como el sur de Tenerife, acudían”, explicó Nelson Díaz, cronista oficial de Vilaflor de Chasna.

Sin pronunciamiento oficial

“Yo considero humildemente que debe tener un carácter más protagonista y relevante con ocasión de la visita del actual Papa al archipiélago canario”, afirmó el cronista de la localidad , quien considera que se trata de una oportunidad histórica para reivindicar su legado.

Más allá del componente religioso, quienes impulsan esta iniciativa también destacan el mensaje social y humanitario del santo. Según el cronista, “su labor evangelizadora no hacía distinciones de raza, sexo o condición socioeconómica”, valores que consideran plenamente vigentes en la actualidad.

Pese a la creciente movilización ciudadana y al respaldo institucional de los municipios del sur, el Obispado de Tenerife no se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de incorporar la imagen del Hermano Pedro a la ceremonia papal.

Para muchos fieles, la visita del Papa León XIV no estaría completa sin la presencia del santo que, cuatro siglos después, continúa siendo símbolo de fe, humildad y unidad para Canarias.