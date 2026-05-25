Consulta el horario del Deportivo La Coruña vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J42 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Deportivo La Coruña y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 31 de mayo, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Abanca-Riazor. El encuentro corresponde a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion.

Deportivo La Coruña vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante el Real Zaragoza. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Deportivo La Coruña se encuentra en puestos de ascenso directo. El equipo que tiene 77 puntos, consolidó la jornada pasada su vuelta a Primera División.

Posiciones en la clasificación de Deportivo La Coruña y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 70 puntos. Por su parte, el Deportivo La Coruña ocupa la segunda posición. El conjunto gallego se encuentra con 77 puntos, 7 puntos más que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Deportivo La Coruña y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Deportivo La Coruña y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otros dos acabaron en empate y el otro lo ganó el Deportivo. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido el otro. Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos y ganado los otros cuatro.

Minuto a minuto en directo de Deportivo La Coruña y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Deportivo La Coruña y UD Las Palmas

Alineaciones de Deportivo La Coruña y UD Las Palmas

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 24 de mayo la retransmisión en directo del encuentro de la 42ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el Deportivo La Coruña y la UD Las Palmas.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria, en Canarias Play y a través de la web rtvc.es (con señal geobloqueada).

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