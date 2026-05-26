Antonio Morales pide que se suspendan las clases en la isla el día 11 de junio por la visita del papa y evitar

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insistió este martes en la necesidad de que se suspendan las clases por la visita del papa a esta isla y a Tenerife, los próximos 11 y 12 de junio.

El Cabildo de Gran Canaria insiste en la necesidad de que se suspendan las clases por la visita del papa. Imagen de EFE

Antes de participar en la inauguración de la segunda edición del congreso ‘Bridge to África’, Morales aseguró a los periodistas que, pese al pronunciamiento que todas las instituciones públicas harán al respecto, la corporación que preside entiende que el 11 de junio deberá implantarse en Gran Canaria el teletrabajo en las empresas públicas y privadas.

Evitar problemas de movilidad

«Creo que es necesario que no se someta a ningún riesgo a la población porque va a haber mucha gente en la calle, va a haber una movilidad extraordinaria condicionada por esa presencia de una multitud en la calle y puede generar problemas serios«, ha referido.

Además, Morales destacó que «no existen suficientes» guaguas para atender a la demanda.

Por todo ello, cree que «se va a producir una petición unánime de reducir la presencia de ciudadanía en la calle, escolares y trabajadores».