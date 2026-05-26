Modificación en la letra del himno de Canarias para incluir a La Graciosa como octava isla del archipiélago, en coherencia con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía

Parlamento de Canarias

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes de forma definitiva y por unanimidad una modificación en la letra del himno de Canarias para incluir a La Graciosa como octava isla, en coherencia con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.

La modificación consiste en una sola palabra, de manera que ya no se menciona a «siete peñas», en referencia a siete islas, sino a «ocho peñas», para incorporar a La Graciosa como octava isla, junto a El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Con este cambio, el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, ya se entonará oficialmente el nuevo himno de Canarias, que se basa en la melodía Arrorró, de los Cantos Canarios de Teobaldo Power, con letra de Benito Cabrera.

El cambio ha partido de una proposición de ley de seis de los siete grupos parlamentarios, todos salvo Vox, que también ha apoyado la modificación.

Acorde con la reforma del Estatuto de Autonomía

Cuando el himno se aprobó en 2003, la letra incluía el verso «Repartido en siete peñas», coherente con el Estatuto de Autonomía vigente entonces, que describía el archipiélago como siete islas.

Pero en la reforma estatutaria de 2018 se reconoce a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote, y delimita el ámbito espacial de Canarias incluyendo siete islas con administración propia y, además, la isla de La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.

Esta adaptación simbólica de la letra «no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias», según expone la nueva ley.

La finalidad es «alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta», expone la norma.

La letra oficial del himno de Canarias queda así:

«Soy la sombra de un almendro,

soy volcán, salitre y lava.

Repartido en ocho peñas

late el pulso de mi alma.

Soy la historia y el futuro,

corazón que alumbra el alba

de unas islas que amanecen

navegando la esperanza.

Luchadoras en nobleza

bregan el terrero limpio

de la libertad.

Esta es la tierra amada:

mis islas Canarias.

Como un solo ser

juntas soñarán

un rumor de paz

sobre el ancho mar»