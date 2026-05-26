Los puertos de las RUP crean una asociación para reclamar una exención y advierten de que la normativa puede provocar pérdida de competitividad.

Entrevista íntegra a Pedro Suárez en La Radio Canaria.

Los puertos canarios muestran su preocupación ante la aplicación en Europa del impuesto a las emisiones de CO2 al transporte marítimo. Los puertos de las regiones ultraperiféricas (RUP) han decidido unirse en una asociación para defender sus intereses al considerar que son los territorios más perjudicados por esta normativa europea.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, explicó en “De la noche al día” de La Radio Canaria que han solicitado «una exención» hasta que la medida sea aplicada de manera global por la Organización Marítima Internacional.

Suárez advirtió de que la normativa puede dejar fuera de competencia a los puertos canarios y provocar la deslocalización de tráficos marítimos hacia otros territorios. “Los más perjudicados con esta aplicación de la normativa somos los puertos de las RUP. Nuestro objetivo es que Europa recapacite y nos exceptúe de la norma por la lejanía y la condición ultraperiférica”, señaló.

Además, recordó que actualmente el impuesto afecta al tráfico internacional, aunque a partir de 2030 también podría aplicarse a las conexiones entre islas y con la Península, lo que incrementaría aún más el impacto sobre Canarias.

Los puertos canarios alertan del impacto del impuesto europeo al CO2 en las Regiones Ultraperiféricas / Foto: La Radio Canaria.

Su nombre suena para liderar el PP en La Laguna

Durante la entrevista, Pedro Suárez también se refirió a las informaciones que lo sitúan como posible candidato para liderar el Partido Popular en La Laguna. El presidente de la Autoridad Portuaria aseguró que no existe ninguna propuesta formal, aunque se mostró dispuesto a colaborar con su formación política si así se le solicita.

“Donde pueda ser útil, allí estaré. Pero hoy por hoy no hay nada”, afirmó, subrayando que cualquier decisión de este tipo debe pasar por los órganos internos y comités locales del partido.