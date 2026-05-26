La Asociación Romí Camela Nakerar premia la trayectoria de Noemí Galván

La periodista y delegada de Igualdad de RTVC recibe el Premio Romí por su compromiso con la visibilización de las mujeres gitanas y la denuncia de los estereotipos

La Asociación Romí Camela Nakerar ha distinguido a la periodista Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, con uno de sus Premios Romí. Este reconocimiento pone en valor su trayectoria profesional y su labor social a través del programa ‘Ídolos de Tara’, en La Radio Canaria, desde el que, desde hace 16 años, da voz a distintas realidades, visibilizando a las mujeres gitanas y cuestionando los estereotipos que las afectan.

Galván agradece el reconocimiento de la Asociación de Mujeres Gitanas “Romí Kamela Nakerar” y, especialmente, a su presidenta, Josefa Santiago. Subraya además la carga simbólica del galardón, al tratarse de un premio que “se gesta en su barrio, La Cuesta, en La Laguna, donde también se instaló buena parte de la comunidad gitana cuando llegó a las islas”.

La entrega del premio tuvo lugar este lunes 25 de mayo en el Espacio Multifuncional Tranvía, en La Laguna, en el marco de la Gala de Premios Romí, que la asociación celebra cada año en torno al Día Internacional del Pueblo Gitano.

Una trayectoria dedicada a la promoción de la Igualdad

La galardonada también participa semanalmente en el programa ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria, donde aborda contenidos de actualidad con perspectiva de género. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una línea de trabajo en radio y televisión centrada en la comunicación con enfoque social, destacando por su compromiso en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad.

En este sentido, la periodista explica que en los últimos años su programa ha mantenido un interés constante en visibilizar la lucha de las mujeres gitanas frente a los estereotipos de género, a los que se suman los prejuicios vinculados a la raza. “Las mujeres gitanas luchan por superarlos, por distanciarse de las visiones que ofrecen algunos programas de televisión con los que la mayoría de ellas no se identifica”.

‘Ídolos de Tara’, añade, ha actuado “simplemente como un altavoz para que ellas trasladaran sus inquietudes y anhelos”.

La Asociación Romí Camela Nakerar impulsa proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres gitanas y sus familias en Canarias, fomentando redes de apoyo entre la comunidad gitana y la sociedad en su conjunto. Entre sus primeras iniciativas destacó el impulso a la escolarización infantil mediante la provisión de materiales básicos.

Con este reconocimiento, la asociación destaca el papel de la comunicación como herramienta clave para avanzar en igualdad y dar voz a realidades diversas dentro de la sociedad canaria.