Andoni Aldekoa, director general de EITB, nuevo presidente de la red europea CIRCOM Regional

La Asociación Europea de Televisiones Regionales (CIRCOM) ha elegido al director general de EITB como nuevo presidente de la entidad

Andoni Aldekoa junto al presidente saliente de CIRCOM, Eivind Jacobsen.

El director general de Euskal Irrati Telebista (EITB), Andoni Aldekoa, ha sido elegido nuevo presidente de CIRCOM Regional, la Asociación Europea de Televisiones Regionales. La elección de Aldekoa se enmarca en la celebración en Tampere (Finlandia) de la 42ª Conferencia Anual de una organización de la que forman parte 29 países, 40 grupos de comunicación y una red de 230 centros de producción.

Andoni Aldekoa, representante de España y miembro del Comité Ejecutivo de CIRCOM, sustituye al noruego Eivind Jacobsen en la presidencia, quien ostentaba este puesto desde el año 2022. La llegada de Aldekoa a la presidencia de CIRCOM supone otro hito; es el primer representante de FORTA en alcanzar esta posición. La elección ha entrado en vigor desde este lunes 25 de mayo.

Tras su elección, Andoni Aldekoa ha destacado que “este reconocimiento es un aval al trabajo que realizamos en los medios públicos de proximidad, garantes de la cercanía ciudadana y motores fundamentales para la diversidad cultural en el espacio audiovisual europeo”.

Aldekoa desempeña desde 2020 el cargo de director general de EITB, miembro de FORTA y cuenta con una trayectoria profesional estrechamente vinculada al periodismo y a la gestión institucional. Destacan en su currículum sus etapas como director de Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao durante más de 16 años, director de comunicación de Lehendakaritza del Gobierno Vasco, además de haber liderado entidades estratégicas para la promoción económica, turística y cultural de la capital vizcaína como la dirección general del Palacio Euskalduna. Asimismo, es profesor de postgrado de la George Washington University en “Gerencia Pública” para los programas de América Latina.

Para Fernando Ojea, secretario general de FORTA y exsecretario general de CIRCOM, la elección de Andoni Aldekoa es “un impulso más a la labor conjunta de nuestras entidades para proyectar el modelo de medios públicos de calidad que realizamos, y un hito que demuestra el peso y el prestigio de las cadenas de FORTA en el marco audiovisual europeo”.

42ª Conferencia Anual de CIRCOM

La 42ª Conferencia Anual de CIRCOM Regional se ha desarrollado los días 21 y 22 de mayo bajo el lema Shared moments. En esta edición, los miembros de FORTA han alcanzado su mejor palmarés histórico en los premios Prix CIRCOM 2026. Concretamente, 3Cat y TVG han sido distinguidas con cuatro galardones y una mención especial en categorías como Documental, Entretenimiento, y Música y Artes. De hecho, 3Cat se alzó con el Grand Prix CIRCOM 2026 por el documental “Et faran un home». Morts silenciades”, el reconocimiento más importante para los medios públicos regionales en Europa.

Este reconocimiento, logrado en una edición con una participación récord de 272 candidaturas, consolida la calidad, la innovación narrativa y la proyección europea de la producción audiovisual de proximidad.

Sobre FORTA

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (www.forta.es) integra a las principales entidades de derecho público que se encargan de la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión en las Comunidades Autónomas. Actualmente, FORTA está integrada por 12 organismos de radio y televisión autonómicos.