El director de la emisora presentó la nueva OTT y las últimas innovaciones tecnológicas del medio durante la celebración del V Foro de la Radio de FORTA

Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, durante la presentación de la nueva plataforma de la emisora en el Foro de la Radio de Forta.

El director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, ha presentado en la tarde de este jueves 16 de abril ante los asistentes al V Foro de la Radio de la FORTA la nueva OTT de la emisora, una plataforma llamada “La Radio Canaria” que permite el acceso a contenidos a la carta y emisiones en directo desde cualquier dispositivo.

Durante su intervención, Mayer Trujillo destacó que el objetivo central de este despliegue es adaptar el medio a los nuevos hábitos de consumo para asegurar la relevancia de la radio pública ante el cambio generacional. “Los más jóvenes de mi redacción no se han comprado una radio; me dicen que la única que tienen es la de su abuelo. No sabemos cómo nos van a escuchar las generaciones que vienen detrás, pero lo que sí creo que debemos tener claro es que tenemos que facilitar todos los canales posibles para estar ahí”, reflexionó el director durante su ponencia.

Imagen de la OTT «La Radio Canaria» en la que se muestra el programa de sobremesa «Roscas y Cotufas» así como lo más escuchado.

El bloque principal de su presentación se centró en las funcionalidades específicas de la nueva plataforma de La Radio Canaria, diseñada para fomentar la interacción y el consumo bajo demanda. Al mostrar el apartado de contenidos más escuchados, Trujillo señaló que “esto ya ha provocado entre nuestros presentadores cierto pique del tipo: ‘¿por qué se está escuchando más este programa?’, lo cual es muy interesante para medir el pulso real de nuestra audiencia”. Asimismo, hizo hincapié en el sistema de notificaciones en tiempo real; “Nos permite enviar un recordatorio justo cuando empieza un partido para que la gente se conecte al momento, pero también, como servicio público que somos, es una herramienta vital para informar de forma inmediata cada vez que tenemos, por ejemplo, un fenómeno meteorológico adverso”, explicó.

Trujillo también quiso destacar la nueva acogida de ‘Canarias Play’, la OTT global de Radio Televisión Canaria, cuyo estreno se adelantó al pasado mes de febrero para dar cobertura a los Carnavales. “Fue una apuesta para ofrecer a los canarios la posibilidad de seguir cada uno de los actos más importantes de estas fiestas a través de un despliegue que llegó a ofrecer hasta seis señales en directo de forma simultánea”, subrayó.

El director de la emisora también aprovechó para mostrar la plataforma global de RTVC, «Canarias Play».

Como cierre de su intervención, el director de la emisora anunció la próxima incorporación de un software de Inteligencia Artificial destinado a la transcripción automática de toda la programación, una herramienta que calificó de “gran utilidad” para las redacciones. “Nos suele pasar que nos preguntamos: ‘¿cuándo fue que un representante político dijo aquello o lo otro?’. La memoria a veces te falla, pero con esta herramienta lo tienes todo transcrito; puedes buscar la palabra, escuchar el momento exacto y sacar el corte a la máxima velocidad para llevarlo a antena”, concluyó.

La delegación de RTVC en este encuentro que arrancó esta mañana y que lleva por título «El dial en tiempos de IA», se completa con la presencia del Administrador general de RTVC, César Toledo; la jefa de informativos de la radio, Leticia Martín Llarena; y el jefe técnico de la emisora, Ancor Rodríguez. El foro concluirá mañana viernes 17 de abril con la firma de la ‘Declaración de Cartagena’ sobre el uso responsable de la tecnología en los medios públicos.