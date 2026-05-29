La 40ª edición de la Luchada Institucional se podrá seguir en directo este sábado 30 de mayo, a las 18:00 horas, en el canal público, en la web RTVC.es y en la plataforma Canarias Play

Televisión Canaria se vuelca este sábado 30 de mayo con una de las citas más emblemáticas de nuestro deporte vernáculo con la retransmisión, a partir de las 18:00 horas, de la 40ª edición de la Luchada Institucional Día de Canarias desde el Terrero Martín, en el municipio herreño de El Pinar.

Con motivo del Día de Canarias, “Terrero y Gloria” realizará una cobertura especial para acercar a los espectadores una jornada que volverá a convertir a la lucha canaria en símbolo de identidad, tradición y arraigo compartido entre las ocho Islas.

La retransmisión contará con la narración de Willy Rodríguez Calero, junto a los comentarios de David Yanes y del exluchador Juan Espino Dieppa “El Trota”, mientras que Jorge Benítez y Beatriz García recogerán el ambiente y las entrevistas a pie de terrero.

El equipo del programa se desplazará al completo hasta El Hierro para ofrecer una programación especial en directo con reportajes, entrevistas, estadísticas e invitados vinculados al deporte vernáculo.

Tradición, emoción y despedidas especiales sobre la arena

La luchada institucional regresa además a El Hierro trece años después de su última celebración en la isla, en 2013, y lo hace con una edición inédita, ya que por segundo año consecutivo el encuentro coincidirá con una luchada oficial del Torneo DISA–Gobierno de Canarias de Primera Categoría.

En esta ocasión se enfrentarán el CL Bediesta de San Andrés y Sauces, campeón de la Liga de La Palma, y el CL Guamasa de La Laguna, en un duelo correspondiente a la última jornada de la fase regular del Grupo A de la competición regional.

El conjunto palmero ejercerá como local y estará liderado por el joven puntal “C” Kirian Pérez ante la ausencia, por sanción, de su puntal “A” Alejandro Afonso. Enfrente estará un CL Guamasa marcado por la despedida de su histórico puntal “A” Ayoze Reyes, que pondrá fin a quince temporadas defendiendo los colores del club lagunero.

El equipo tinerfeño contará además con otro de los grandes atractivos de la jornada, el puntal “C” herreño Francisco Pérez Cejas, que competirá ante su afición en una luchada oficial en su isla natal.

La cita contará también con una nueva edición del “Desafío de Luchadoras”, con la participación de cuatro destacadas del panorama regional: Cristina Rodríguez, del CL Tenercina; Lorena Mateo, del CL Santa Rita; Sara Monteiro, del Unión Tetir; y Lucía Herrera, del US Guamasa.

Compromiso con

Como es tradición, antes del inicio del encuentro se celebrará la entrega de los Premios Canarias de la Federación Regional de Lucha Canaria, que reconocen cada año a personalidades y entidades vinculadas al deporte de la arena.

La de este 2026 será además una edición especialmente significativa para Televisión Canaria, que alcanza su retransmisión número 26 de esta luchada institucional, consolidando su compromiso con la difusión y preservación de los deportes autóctonos como parte del servicio público audiovisual.