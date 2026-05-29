A las 12:00 horas, las guerreras reciben al Deportivo Abanca y por la tarde, a las 17:30 horas, la UD Las Palmas buscará asegurar su presencia en el playoff de ascenso en Riazor

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 31 de mayo, en directo, dos encuentros decisivos para el Costa Adeje Tenerife y la UD Las Palmas en el cierre de sus respectivas competiciones.

La jornada arrancará a las 12:00 horas desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López con el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Abanca, correspondiente a la última jornada de la Liga F. El conjunto tinerfeño depende de sí mismo para asegurar la cuarta posición de la clasificación y despedir la temporada entre los mejores equipos de la categoría.

La retransmisión contará con una previa especial desde el Heliodoro, el partido en directo y un análisis posterior al término del encuentro. Carlos Bilbao estará al frente de la narración, acompañado por los comentarios de Raquel Peña y de la jugadora del Costa Adeje Tenerife, Pisco, mientras que Chiara Lorenzo recogerá el ambiente y las reacciones de las protagonistas a pie de campo.

La UD Las Palmas busca asegurar el playoff

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, Televisión Canaria se trasladará hasta Riazor para ofrecer en directo el partido entre el RC Deportivo y la UD Las Palmas, correspondiente a la última jornada de la Liga Hypermotion.

Los amarillos afrontan una cita clave en la lucha por el ascenso y buscarán confirmar su presencia en el playoff que da acceso a Primera División. Jesús Izquierdo estará al frente de la narración, junto a Miguel Ángel Valerón y Hernán Santana en los comentarios, mientras que Iria Guzmán recogerá toda la información a pie de campo. La retransmisión también contará con una amplia previa y un especial post partido con las reacciones de los protagonistas y todas las claves de una última jornada marcada por la lucha por el ascenso.

Con estas dos retransmisiones en directo, Televisión Canaria acerca a la audiencia canaria dos citas decisivas para el Costa Adeje Tenerife y la UD Las Palmas, dentro de su apuesta por ofrecer los principales acontecimientos deportivos del Archipiélago.