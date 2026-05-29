Este domingo, desde las 11:05 horas, el programa conmemora el Día de Canarias con un recorrido por disciplinas y juegos tradicionales que continúan vivos gracias al relevo generacional

Televisión Canaria continúa celebrando el Día de Canarias este domingo 31 de mayo, desde las 11:05 horas, con una edición especial de ‘Canarias es Deporte’ dedicada a los deportes y juegos tradicionales del Archipiélago. El programa propone un recorrido por algunas de las prácticas deportivas más arraigadas de nuestra identidad, poniendo el foco en las personas y familias que mantienen vivo este legado generación tras generación.

Presentado por Natalia Cuéllar y dirigido por Alberto Rivero, el espacio ofrecerá durante cerca de 40 minutos una mirada al pasado, presente y futuro del deporte autóctono canario a través de seis historias marcadas por la tradición, el esfuerzo y el vínculo con la tierra.

Historias de superación, tradición e identidad

Uno de los protagonistas será José Ángel González, un niño tinerfeño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que practica arrastre de ganado desde los cinco años. En su caso, el contacto con los animales y la actividad deportiva se han convertido en una herramienta de inclusión y bienestar. El equipo del programa pudo comprobar su destreza durante una exhibición en la Casa del Ganadero, en La Laguna.

El especial también se acercará al oficio de Santiago González, carpintero de ribera y patrón de barquillos en Lanzarote, que ha dedicado toda una vida a construir embarcaciones tradicionales. Autor de cerca de 70 barquillos, trabaja ahora en transmitir el oficio a su hija Sandra, compañera además de tripulación en el Villa de Teguise, con el que compiten en la Liga Insular.

La tradición familiar estará también presente en la historia de José Rodríguez Franco, conocido como Faro de Maspalomas, referente del levantamiento de arado en Canarias. Su bisnieto, el luchador Santiago Santana, mantiene viva esta disciplina en Telde junto a sus hijos, Yaneli y Thiago, continuando una herencia deportiva profundamente ligada a la identidad popular de las Islas.

El legado deportivo de las Islas

Otra de las sagas protagonistas será la de Los Vergas, en La Esperanza. Cinco generaciones de jugadores del palo han preservado el estilo impulsado por Eugenio Díaz, fundador de una familia que ha convertido esta práctica en una forma de entender y transmitir la tradición canaria.

Además, el programa pondrá el foco en dos modalidades en peligro de desaparición. Juan Manuel Hernández Auta hablará sobre la situación actual de la pelotamano, un juego que durante décadas fue muy popular en Lanzarote y Fuerteventura. También participarán Ramón Alvarado y su sobrino Juan Alberto Alvarado, dos de los últimos levantadores de piedras de Canarias.

Con este especial, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público con la divulgación y conservación del patrimonio cultural y deportivo de las Islas, acercando a la audiencia historias que forman parte de la memoria colectiva de Canarias y que continúan vivas gracias al relevo generacional y al arraigo de quienes las practican.