Televisión Canaria conecta a las ocho islas en directo para vivir el Día de Canarias

El canal autonómico ofrece una emisión ininterrumpida dedicada a la identidad y las tradiciones este sábado a partir de las 10:30 horas

Radiotelevisión Canaria celebra el Día de Canarias con una programación especial durante toda la jornada de este sábado 30 de mayo y bajo el lema “Más nuestra que nunca”. Esta propuesta televisiva y radiofónica de la cadena pública autonómica, enmarcada dentro de los actos conmemorativos del Mes de Canarias, ofrecerá un despliegue continuo orientado a difundir la identidad, las tradiciones y el patrimonio cultural de las ocho islas.

La programación matinal arrancará desde el Auditorio Alfredo Kraus a las 10:30 horas con el ‘Especial Informativo 30M’, un espacio conducido por Pilar Rumeu que realizará conexiones con las ocho islas y mostrará testimonios de comunidades de canarios en el exterior. Durante esta emisión, la presentadora entrevistará al director musical de la gala, Julio Tejera, y a los galardonados con los Premios Canarias 2026, que corresponden a la Fundación Canaria MAIN en Acciones Altruistas y Solidarias, a José Luis Padilla Morilla -Padylla– en Comunicación, y a Fernando Martín Menis en la categoría Internacional. De forma paralela, los periodistas Eva Trujillo y Miguel Vega recogerán las impresiones de las autoridades y de los distinguidos con las Medallas de Oro de Canarias 2026.

Imagen de archivo de los Premios Canarias 2025. Pilar Rumeu presentará el ‘Especial Informativo 30M’.

Este reconocimiento del Gobierno de Canarias distingue en esta edición la trayectoria del cantante Braulio, la gestión del presidente honorífico de Cajasiete Fernando Berge Royo, la acción benéfica de La Casa de Galicia y los éxitos deportivos de Juan Espino Dieppa. Asimismo, se otorgará el reconocimiento a la expansión empresarial de Destilerías Arehucas, la defensa de los derechos civiles a título póstumo de Pedro Zerolo, el apoyo a pacientes de la asociación Ámate, y el legado educativo, cultural y deportivo de Antonio López Bonilla, también a título póstumo. La lista de galardonados se completará con la especialista en indumentaria tradicional María del Carmen Almenara Ramos, la labor asistencial de los Colegios de Enfermería de Canarias, el impacto social del Club Deportivo In Corpore Sano de El Hierro y la preservación histórica de la Danza de las Cintas de Güímar.

Justo al término del especial informativo, a partir de las 12:00 horas, la señal en directo ofrecerá el acto institucional de entrega de galardones con la narración de Marta Modino.

Tradición en las calles con el Paseo Romero

La actividad festiva se trasladará a las 14:00 horas al tradicional Paseo Romero de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. El desfile, que discurre hasta la playa de Las Canteras con la participación de once carretas y doce grupos folclóricos, contará con la conducción de Ana Trabadelo e Ibán Padrón desde el set de la Plaza Saulo Torón, donde está prevista la participación de un representante del Real Club Victoria, junto a los reporteros Patricia Henríquez y Baby Solano a pie de calle.

Posteriormente, a las 15:15 horas, tomará el relevo una entrega especial del programa ‘Entre Nosotras’ dedicada a la canariedad. El espacio combinará la presencia de José Toledo, Ana Trabadelo e Ibán Padrón en Gran Canaria con la de Jessica Déniz en Tenerife, mientras el equipo de reporteros realiza un amplio despliegue en directo por todas las islas para pulsar el ambiente, el folclore, la gastronomía y las historias de los canarios residentes en el extranjero.

Imagen de archivo del tradicional Paseo Romero en Las Palmas de Gran Canaria.

Deporte vernáculo y música tradicional canaria

La programación de tarde se centrará en el deporte de la arena a partir de las 18:00 horas con la retransmisión de la cuadragésima edición de la Luchada Institutional del Día de Canarias desde el municipio herreño de El Pinar. El espacio ‘Terrero y Gloria’ cubrirá una vez más este encuentro oficial del Torneo Disa–Gobierno de Canarias de Primera Categoría, donde se mi­den el CL Bediesta de La Palma y el CL Guamasa de Tenerife, suponiendo la vigesimosexta emisión de esta cita en la historia de la cadena.

Tras el encuentro de lucha canaria, la jornada festiva proseguirá en la televisión autonómica con la emisión a las 21:20 horas del programa ‘Noche de Taifas Especial: Feliz Día de Canarias’. El espacio de música popular, conducido por Elvis Sanfiel, ofrecerá un repertorio centrado en la música de raíz y la cultura tradicional del Archipiélago. Para esta entrega especial, el programa contará con la participación de artistas de la escena musical isleña como Luisa Machado, el Taller Canario de Canción, Ciro Corujo, Iván Quintana y Besay Pérez.

Especial de ‘Noche de Taifas’. A la izquierda, cartel de la luchada institucional. A la derecha, actuación musical del especial de ‘Noche de Taifas’.

Como broche final, justo después de ‘Noche de taifas’, la música tradicional canaria prolongará la noche de Televisión Canaria con el espectáculo ‘Voces de la tradición’, a las 23:55 horas. Una cita musical que reúne a más de 150 artistas que interpretan los hitos musicales y de baile más populares del Archipiélago.

Programación especial en La Radio Canaria

La emisora pública autonómica se suma de igual modo a las celebraciones de la jornada del 30 de mayo a través de una parrilla adaptada. Los contenidos temáticos comenzarán temprano, en horario de 8:00 a 11:00 horas, en el espacio ‘Tiempo de Alisios’ conducido por Elena Falcón, que repasará las principales citas culturales del día.

A partir de las 11:00 horas toma el testigo el ‘Especial Día de Canarias’ desde el Auditorio Alfredo Kraus con Leticia Martín Llarena y Tomás Galván, encargados de contextualizar la jornada antes de conectar a las 12:00 del mediodía con la retransmisión en directo del acto oficial de entrega de los Premios Canarias y las Medallas de Oro. Durante la franja vespertina, la radio pública mantendrá el seguimiento de los actos festivos del archipiélago a través de diferentes espacios con contenidos dedicados a la identidad isleña.

A través de la emisión de sus contenidos en televisión, radio y plataformas digitales, el grupo de comunicación público reafirma su compromiso con la divulgación de la cultura, la defensa de las tradiciones y la cohesión social de todo el Archipiélago, consolidándose como la ventana de referencia para la ciudadanía canaria en las jornadas de relevancia institucional y popular.